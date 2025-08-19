«Τρέλα» στα social media για Ρενάτο Σάντσες και Παναθηναϊκό (pics)

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Ρενάτο Σάντσες με την μορφή του δανεισμού, με την πλειοψηφία των φιλάθλων της ομάδας να μην κρύβει τον ενθουσιασμό της για αυτή την εξέλιξη.
Στα social media ο Πορτογάλος χαφ αποτελεί το κυρίαρχο θέμα συζήτησης, με τους «πράσινους» οπαδούς να εκφράζουν την χαρά τους για την συγκεκριμένη κίνηση και να γράφουν τα καλύτερα για τις ικανότητες και την καριέρα του 28χρονου χαφ.
Φυσικά δεν λείπουν οι αναφορές στην συνύπαρξή του με τον Ρουί Βιτόρια στην Μπενφίκα, αλλά ούτε και οι κάρτες του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή στο... FIFA, που τον καθιστούν και εκεί εξαιρετική επιλογή.
Δείτε ορισμένες από τις σχετικές αναρτήσεις: