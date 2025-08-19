«Τρέλα» στα social media για Ρενάτο Σάντσες και Παναθηναϊκό (pics)

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού δεν κρύβουν τον ενθουσιασμό τους για την επικείμενη μεταγραφή του Ρενάτο Σάντσες στην αγαπημένη τους ομάδα.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Ρενάτο Σάντσες με την μορφή του δανεισμού, με την πλειοψηφία των φιλάθλων της ομάδας να μην κρύβει τον ενθουσιασμό της για αυτή την εξέλιξη.

Στα social media ο Πορτογάλος χαφ αποτελεί το κυρίαρχο θέμα συζήτησης, με τους «πράσινους» οπαδούς να εκφράζουν την χαρά τους για την συγκεκριμένη κίνηση και να γράφουν τα καλύτερα για τις ικανότητες και την καριέρα του 28χρονου χαφ.

Φυσικά δεν λείπουν οι αναφορές στην συνύπαρξή του με τον Ρουί Βιτόρια στην Μπενφίκα, αλλά ούτε και οι κάρτες του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή στο... FIFA, που τον καθιστούν και εκεί εξαιρετική επιλογή.

Δείτε ορισμένες από τις σχετικές αναρτήσεις:

Εχει κατακτήσει σε ηλικία 27 χρόνων :

1x Euro ( 🇵🇹 )

1x Nations league ( 🇵🇹 )

4x bundesliga ( Bayern )

3x German super cup ( Bayern )

1x Portuguese Championship ( Benfica )

2x Portuguese Super cup ( Benfica )

2x Ligue 1 ( PSG - Lille )

1x French super cup ( Lille )#paofc https://t.co/u10PLxwpmg — Reddington☘️ (@theoutsidersgr) August 19, 2025

Στα καλά του, άνετα από τους τοπ παγκοσμίως στη θέση του



Μακάρι να πάνε όλα καλά στην περίπτωση του και θα δούμε εξαιρετικά πράγματα #paofc pic.twitter.com/9K4dPfxeQC — 𝕭𝖆𝖌_☘ (@giorgos__1908) August 19, 2025

Και ο ντεμπελε ήταν γυαλινος στην μπαρτσα

Σε τετοιο περιβάλλον θα φτιαχτεί πιστεύω ο ρενατο #paofc — VitoriaBall13 (@VitoriaBall13) August 19, 2025