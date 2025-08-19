Τότεναμ: Πρόταση 70 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει τον Έζε

Σε εξέλιξη οι συζητήσεις των «Σπερς» με την Κρίσταλ Πάλας για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Ο Εμπερέσι Έζε έχει συμφωνήσει με την Τότεναμ και θέλει να φύγει από την Κρίσταλ Πάλας και αυτό που απομένει είναι να τα βρουν οι δύο ομάδες για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίσιο Ρομάνο η πρόταση των «Σπερς» αγγίζει τα 55 εκατομμύρια λίρες συν άλλα 5 εκατ. σαν μπόνους, δηλαδή κοντά στα 70 εκατ. ευρώ συνολικά.

Οι πρόεδροι των δύο ομάδων μάλιστα. Ντάνιελ Λέβι και Στηβ Πάρις θα έχουν νέο κ΄λυκλο επαφών σήμερα.

Η ανάρτηση του Φαμπρίσιο Ρομάνο.

«Οι διαπραγματεύσεις για τον Εμπερέχι Έζε στην Τότεναμ βρίσκονται ξανά σε εξέλιξη σήμερα, μετά την πρόταση ύψους 55 εκατομμυρίων λιρών συν 5 εκατομμυρίων λιρών.

Ο Ντάνιελ Λέβι και ο Στιβ Πάρις, σε άμεση επικοινωνία για την ολοκλήρωση της συμφωνίας».