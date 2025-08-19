Αστέρας Aktor: Δεν προλαβαίνει τον Ολυμπιακό ο Αλάγκμπε και δύο «νέοι»

Προβλήματα για τον Σάββα Παντελίδη ενόψει της πρεμιέρας της Σούπερ Λιγκ με τον Ολυμπιακό.

Με προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία του Αστέρα Aktor για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Σούπερ Λιγκ, το ερχόμενο Σάββατο με τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Ο Τόμπι Αλάγκμπε ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο γόνατο και δεν προλαβαίνει την αναμέτρηση. Αυτός ήταν άλλωστε και ο λόγος που δεν αγωνίστηκε στο φιλικό - πρόβα τζενεράλε με τον Άρη.

Αμφίβολη θεωρείται και η συμμετοχή των δύο πρόσφατων μεταγραφικών αποκτημάτων των Αρκάδων, του Ζούνιορ Μεντιετά και του Ρόμπερτ Ιβάνοφ. Ο πρώτος ταλαιπωρείται από μικροενοχλήσεις ενώ ο Φινλανδός στόπερ χρειάζεται λίγο ακόμα χρόνο ώστε να φτάσει στο επίπεδο ετοιμότητας των συμπαικτών του.