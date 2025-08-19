«Ντόπες» Παπακωνσταντίνου στη Νίκη Βόλου

Ο μεγαλομέτοχος της θεσσαλικής ομάδας Αλέξης Παπακωνσταντίνου μίλησε στους ποδοσφαιριστές μετά τον αποκλεισμό από τον Παναιτωλικό με γκολ στο φινάλε.

Η Νίκη Βόλου αποκλείστηκε από τον Παναιτωλικό με γκολ στην εκπνοή του αγώνα.

Στην προπόνηση της Τρίτης 19/8 μίλησε στους παίκτες ο μεγαλομέτοχος Αλέξης Παπακωνσταντίνου και προσπάθησε να τους εμψυχώσει ενόψει του πρωταθλήματος της SL2.

«Από μένα συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Το χθεσινό ματς είχε πάρα πολλά καλά, είχε και κάποια αρνητικά, κάποια κομμάτια που θέλουν δουλειά. Από την εμφάνιση συνολικά έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένος, αυτό δεν σημαίνει ούτε ότι εφησυχαζόμαστε, θέλει πάρα πολύ δουλειά. Κοιτάμε τον βασικό στόχο που είναι το πρωτάθλημα

Τα κομμάτια που θέλουν βελτίωση, που σίγουρα είναι πολύ νωρίς, το προπονητικό σταφ και οι συνεργάτες τα έχουν εντοπίσει και θα τα δουλέψετε. Είμαστε σε καλό δρόμο αλλά όπως και στη ζωή θέλει υπομονή, επιμονή αλλά αν συνεχίσετε έτσι πιστεύω έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να πετύχουμε τον στόχο μας» τους είπε.