Ρενάτο Σάντσες: Ο παράγοντας Χ που έφερε ένα Euro στην Πορτογαλία (vid)

Σε ηλικία 19 ετών, ο Ρενάτο Σάντσες είχε κάνει τον ποδοσφαιρικό πλανήτη να παραμιλά με τις εμφανίσεις του στο Euro 2016, αποτελώντας έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της Πορτογαλίας.

Τον ανέδειξε ο Ρουί Βιτόρια στην Μπενφίκα. Εμφανίστηκε από το... πουθενά και συνέβαλε τα μέγιστα στην κατάκτηση του τίτλου. Ήδη η Ευρώπη τον συζητούσε! Όμως η πραγματική εκτόξευση ήρθε μερικούς μήνες αργότερα, το καλοκαίρι του 2016. Όταν η Πορτογαλία του Φερνάντο Σάντος κατέκτησε το τρόπαιο, με τον ίδιο να εξελίσσεται σε απόλυτο πρωταγωνιστή.

Ήταν καινούριος στην ομάδα, νεαρός, άπειρος από τέτοιες διοργανώσεις. Στην πρεμιέρα κόντρα στην Ισλανδία έπαιξε μόλις 19 λεπτά. Απέναντι στην Αυστρία έμεινε στον πάγκο, ενώ στο 3-3 με την Ουγγαρία έπαιξε για ένα ημίχρονο. Κι όμως, μετά τους ομίλους ο χρόνος του αυξήθηκε, ο ρόλος του μεγάλωσε και ο ίδιος ανταποκρίθηκε σε όλες τις προσδοκίες.

Στο παιχνίδι των «16» με την Κροατία, συμμετείχε στο γκολ που έκρινε την πρόκριση. Στα προημιτελικά με την Πολωνία σκόραρε και μάλιστα ανέλαβε το δεύτερο πέναλτι στην «ρώσικη ρουλέτα». Φυσικά αγωνίστηκε και στα 120 λεπτά, όντας ένας εκ των κορυφαίων παικτών του γηπέδου. Στα ημιτελικά με την Ουαλία έπαιξε για 74 λεπτά και στον τελικό για 79. Εξαιρετικός και στις δύο αναμετρήσεις.

Πολλοί τον χαρακτήρισαν ως τον πραγματικό MVP της Πορτογαλίας στην διοργάνωση. Η αλήθεια είναι πως η μαχητικότητά του στην μεσαία γραμμή, τα τρεξίματά του, ο τρόπος που μάρκαρε και προωθούσε την μπάλα έπαιξαν όλα κομβικό ρόλο στην ιστορική πορεία της χώρας του.

Δείτε τον εν δράσει: