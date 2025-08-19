Νέα μεταγραφή για τον Παναργειακό

Η ομάδα του Άργους απέκτησε τον 20χρονο μεσοεπιθετικό Γκόλια.

Το νέο απόκτημα του Παναργειακού έχει συμμετοχές στις μικρές ομάδες του Παναιτωλικού και του Ατρόμητου και πέρσι αγωνίστηκε στον ΠΑΣ Αβρακικό.

Η ανακοίνωση του Παναργειακού:

Η ΠΑΕ Παναργειακός ανακοινώνει την απόκτηση του 20χρονου πλάγιου επιθετικού Γκόλια Δημήτρη.

Ο γεννηθείς το 2005 Γκόλιας ξεκίνησε την καριέρα του από τις ποδοσφαιρικες ακαδημίες του ΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ. Στην συνέχεια αγωνίστηκε στην Κ15 και του ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ,μεταγράφηκε στον Ατρόμητο με τον οποίο αγωνίστηκε στην Κ 17 ,πριν επιστρέψει στον Παναιτωλικό για να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα SUPERLEAGUE K19 ,σημειώνοντας 31 συμμετοχές και 4 γκολ. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στον Πας Αμβρακικός .

Δημήτρη σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Παναργειακού και σου ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες.