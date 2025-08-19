MENU
Βίντεο από την πρώτη προπόνηση του Καλάμπρια με τα «πράσινα» (vid)

To PAO TV κατέγραψε την πρώτη προπόνηση του Ιταλού αμυντικού με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Οι πρώτες στιγμές του Νταβίντε Καλάμπρια στο «Γιώργος Καλαφάτης» στην προπόνηση του Παναθηναϊκού.

