Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Βίντεο από την πρώτη προπόνηση του Καλάμπρια με τα «πράσινα» (vid) 19-08-2025 15:10 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός ΠΡΟΣΩΠΑ Νταβίντε Καλάμπρια 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES To PAO TV κατέγραψε την πρώτη προπόνηση του Ιταλού αμυντικού με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Οι πρώτες στιγμές του Νταβίντε Καλάμπρια στο «Γιώργος Καλαφάτης» στην προπόνηση του Παναθηναϊκού. Δείτε τις Το κατάπιαν αμάσητο: Συνειδητοποιούμε τι «παίχτηκε» με τη φωτογραφία των Ευρωπαίων ηγετών που περιμένουν τον Ντόναλντ Τραμπ; menshouse.gr Τεράστια άνοδος: Τους «τελείωσαν» Cosmote και Νova… dailymedia.gr «Οδηγούσε τύφλα στο μεθύσι»: Στο αυτόφωρο αδελφός πασίγνωστης παρουσιάστριας που επιτέθηκε στους αστυνομικούς! dailymedia.gr Γκολ, ασίστ, κερδισμένο πέναλτι: Η μυθική «πράσινη» βραδιά που ο Σωτήρης Νίνης άγγιξε επίπεδα Σαραβάκου menshouse.gr ΑΕΚ- Άντερλεχτ: Ποσό πιστεύουν οι μπουκ την πρόκριση της Ένωσης; menshouse.gr Με Ζαφείρη παίζεις άφοβα και το απαιτητικό 4-4-2 menshouse.gr Πλήρης ανατροπή στην υπόθεση εμπρησμού στην Πάτρα! instanews.gr Μία μέρα πριν από τον Κυριάκο: Η έξυπνη κίνηση Τσίπρα που «τρόμαξε» το Μαξίμου instanews.gr Βίντεο από την πρώτη προπόνηση του Καλάμπρια με τα «πράσινα» (vid) SHARE