FIFPRO: Ανησυχία για τις εξελίξεις στο ινδικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο

Η FIFPRO (διεθνής ένωση επαγγελματιών ποδοσφαιριστών) ανακοίνωσε σήμερα (19/8) ότι είναι «βαθιά ανήσυχη» για την αυξανόμενη αβεβαιότητα γύρω από το ινδικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο, προτρέποντας σε άμεση δράση για την επίλυση της επ' αόριστον αναστολής της Ινδικής Σούπερ Λίγκας (ISL).

Η ISL τέθηκε σε αναστολή τον περασμένο μήνα, με την αιτία να αναφέρεται η στασιμότητα των διαπραγματεύσεων για την ανανέωση του συμβολαίου με τους εμπορικούς της εταίρους, την Football Sports Development Limited (FSDL), με επικεφαλής την Reliance.

Οι συνομιλίες για την ανανέωση της συμφωνίας του 2010 σταμάτησαν αφού το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας ζήτησε από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία να μην ανανεώσει τη συμφωνία με την FSDL μέχρι να εκδώσει εντολή για μια ξεχωριστή υπόθεση για την εφαρμογή ενός νέου καταστατικού για την ομοσπονδία.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα όταν η πρωταθλήτρια ISL του 2018-19, Μπενγκαλούρου σταμάτησε να καταβάλλει τους μισθούς των παικτών και του προσωπικού της πρώτης ομάδας εν μέσω της αβεβαιότητας του πρωταθλήματος.

«Η έλλειψη σαφήνειας για τους παίκτες κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025-26 του ISL, η οποία προέκυψε από μια διαμάχη σχετικά με την οργάνωση και τη διακυβέρνηση του πρωταθλήματος που οδήγησε στην επ' αόριστον αναστολή του, έχει σημαντικό αντίκτυπο στα μέσα διαβίωσης, την καριέρα και την ευημερία τους», ανέφερε η FIFPRO σε ανακοίνωσή της.

«Οι παίκτες έχουν υποστεί μονομερείς και παράνομες αναστολές των συμβάσεών τους μέχρι νεωτέρας. Αυτές οι ενέργειες αποτελούν άμεση παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων των παικτών και προκαλούν σημαντική δυσφορία».