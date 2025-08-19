Επιβεβαιώνει και η A Bola: «Ο Σάντσες κοντά στο συνεργαστεί ξανά με τον Ρουί Βιτόρια»

Μια ανάσα από την απόκτηση του Ρενάτο Σάντσες, με δανεισμό από την Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, με το ρεπορτάζ του SDNA να το επιβεβαιώνει και η «A Bola»!

Σε προχωρημένες επαφές βρίσκονται Παναθηναϊκός, Παρί Σεν Ζερμέν και Ρενάτο Σάντσες, προκειμένου ο 28χρονος μέσος να μετακομίσει με τη μορφή δανεισμού στους «πράσινους», σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, τις οποίες επιβεβαιώνει και η «A Bola»!

Η πορτογαλική εφημερίδα φιλοξενεί στην ιστοσελίδα της ρεπορτάζ που αναφέρει ότι: «ο Ρενάτο Σάντσες είναι πολύ κοντά στο να δουλέψει ξανά με τον προπονητή που τον ανέβασε στην πρώτη ομάδα της Μπενφίκα και με τον οποίο απόλαυσε την καλύτερη περίοδο της ζωής του. Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν στην Ελλάδα και επιβεβαιώνει η A Bola, ο Πορτογάλος ετοιμάζεται να μετακομίσει στον Παναθηναϊκό, όπου προπονητής είναι ο Ρουί Βιτόρια, με τη μορφή δανεισμού.

Η Παρί Σεν Ζερμέν και ο ελληνικός σύλλογος οριστικοποιούν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, που εκτός απροόπτου, θα στείλει τον Ρενάτο στην Αθήνα».