Πένθος στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, «έφυγε» ο Σαββουλίδης

Ο επί δέκα χρόνια τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ τη δεκαετία του 1970, Απόστολος Σαββουλίδης, «έφυγε» από τη ζωή, με τον Δικέφαλο να εκφράζει τα συλλυπητήρια του προς την οικογένειά του.

Όπως αναφέρει το μήνυμα του ΠΑΟΚ:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπηρήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Απόστολου Σαββουλίδη, που έφυγε από τη ζωή.

Ο τερματοφύλακας της χρυσής γενειάς της δεκαετίας του 70' αγωνίστηκε σε 125 παιχνίδια κάτω από τα δοκάρια του ΠΑΟΚ, κατακτώντας ένα Πρωτάθλημα και δύο Κύπελλα Ελλάδας.

Καλό ταξίδι...»

