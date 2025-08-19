Τσιμίκας: Στόχος η μεταγραφή σε σύλλογο με ευρωπαϊκές διοργανώσεις, εκτός Premier League, σύμφωνα με το Athletic

Ο Κώστας Τσιμίκας φαίνεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του εκτός Αγγλίας, με προτεραιότητα σε ομάδα που διατηρεί παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του “Athletic”.

Ο διεθνής αριστερός μπακ, που τα τελευταία χρόνια ανήκει στη Λίβερπουλ, φέρεται να επιθυμεί ένα νέο ξεκίνημα σε περιβάλλον όπου θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και περισσότερα αγωνιστικά λεπτά. Παρά την εμπειρία και τις παραστάσεις που απέκτησε στο “Νησί”, οι εμφανίσεις του ήταν περιορισμένες λόγω του έντονου ανταγωνισμού και πλέον η σκέψη του στρέφεται σε προτάσεις εκτός Premier League.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το ζητούμενο για τον Τσιμίκα δεν είναι απλώς η αλλαγή πρωταθλήματος, αλλά η εύρεση μιας ομάδας που να συμμετέχει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, κάτι που θεωρείται κομβικό για να παραμείνει στο προσκήνιο και στο υψηλό επίπεδο. Ένα τέτοιο βήμα θα του επέτρεπε να διατηρήσει τη θέση του στην εθνική ομάδα και να συνεχίσει να δοκιμάζει τις δυνάμεις του απέναντι στην ελίτ του ποδοσφαίρου.