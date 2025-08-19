O Ποσειδών Γερανίου στο Δίκτυο Ακαδημιών ΑΕΚ

Νέα προσθήκη στο Δίκτυο Ακαδημιών ΑΕΚ, που επεκτείνεται, αποτελεί ο Ποσειδών Γερανίου από το Ρέθυμνο.

Αναλυτικά:

Το Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ καλωσορίζει τον σύλλογο Α.Ο. Ποσειδών Γερανίου ως επίσημο συνεργάτη στον Νομό Ρεθύμνου. Ευελπιστούμε και θεωρούμε ότι θα υπάρξει μια αγαστή συνεργασία και ότι μέσα από την επικοινωνία και την παροχή τεχνογνωσίας στους προπονητές και τα παιδιά της Ακαδημίας, θα πετύχουμε και οι δύο πλευρές τους στόχους μας.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΣΜΑΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | τηλ. 6973739481| email [email protected]



ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | τηλ. 6932753237 | email [email protected]



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΡΑΝΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | email [email protected]

Οι επιτελείς του συλλόγου δήλωσαν για την ένταξή τους στο Δίκτυο Ακαδημιών ΑΕΚ:

«Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια ξεκινάμε τη συνεργασία της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου Ποσειδώνας Γερανίου με το AEK Development Network, το επίσημο δίκτυο συνεργαζόμενων ακαδημιών της ΠΑΕ ΑΕΚ. Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την εξέλιξη της Ακαδημίας μας, προσφέροντας στα παιδιά μας πρόσβαση σε σύγχρονα προπονητικά πρότυπα, επιστημονική υποστήριξη και τη δυνατότητα να ενταχθούν σε ένα ευρύτερο Δίκτυο αξιολόγησης και ανάπτυξης ποδοσφαιριστών, υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη της ΑΕΚ.

Μετά τις επαφές μας με τους κ. Λεωνίδα Χατζημιχάλη και Ηλία Κυριακίδη, διαπιστώσαμε πως ταυτιζόμαστε απόλυτα στο όραμα και τις αξίες που πρεσβεύουμε για την ανάπτυξη του παιδικού και νεανικού ποδοσφαίρου. Συνεχίζουμε με όραμα, πλάνο και στήριξη, δίνοντας στα παιδιά μας τα εφόδια για να εξελιχθούν, μέσα κι έξω από το γήπεδο».