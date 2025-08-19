ΠΑΟΚ: Επιστροφή στην Εθνική για τον Ντεσπόντοφ

Ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ επέστρεψε στις προπονήσεις με τον ΠΑΟΚ, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Ίλιεφ να τον συμπεριλαμβάνει στις κλήσεις της Εθνικής Βουλγαρίας για τα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου.

Ο Βούλγαρος εξτρέμ του Δικεφάλου, χθες (18/8) συμμετείχε για πρώτη φορά σε πλήρες πρόγραμμα προπόνησης μετά από αρκετές μέρες λόγω της θλάσης που υπέστη στα τέλη Ιουλίου.

Παράλληλα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Βουλγαρίας, Ίλιεφ ανακοίνωσε τις κλήσεις για τα δύο παιχνίδια του Σεπτεμβρίου, με τον Ντεσπόντοφ να βρίσκεται «μέσα», επιστρέφοντας και επίσημα στην ενεργό δράση.

Η Βουλγαρία θα υποδεχθεί στις 4 Σεπτεμβρίου στη Σόφια την Ισπανία του Γιαμάλ, ενώ στις 7 του ίδιου μήνα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Γεωργία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.