«Περίπλοκη η υπόθεση Ταμπόρδα, δύσκολο να φύγει τώρα για την Ευρώπη»

Δύσκολη περίπτωση χαρακτηρίζουν στην Αργεντινή την ενδεχόμενη μεταγραφή του Ταμπόρδα στον Παναθηναϊκό.

Τα δεδομένα της υπόθεσης του Βιθέντε Ταμπόρδα αναλύουν στην Αργεντινή, με αφορμή το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για την απόκτησή του. Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός εξετάζεται από τους «πράσινους», αλλά η περίπτωσή του είναι αρκετά περίπλοκη, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα ar.depases.com.

Ο Ταμπόρδα ανήκει στην Μπόκα Τζούνιορς, αλλά αγωνίζεται δανεικός στην Πλατένσε, με το ντιλ να έχει διάρκεια έως τον Δεκέμβριο. Οι καλές του εμφανίσεις εκεί έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον και του Παναθηναϊκού, αλλά είναι ιδιαίτερα δύσκολη μια πιθανή μετακόμισή του στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή.

Στην Αργεντινή έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφική περίοδος και η Πλατένσε δεν θα ήθελε να χάσει έναν παίκτη, που έχει εξελιχθεί σε βασικό γρανάζι της. Και για να γίνει η μεταγραφή στον Παναθηναϊκό, θα πρέπει αφενός να συναινέσει η Πλατένσε στη διακοπή του δανεισμού του, κι αφετέρου να τα βρει η ελληνική ομάδα με την Μπόκα Τζούνιορς.

Αν και τονίζεται ότι ο Ταμπόρδα θα μπορούσε να λάμψει στην Ευρώπη, καθώς είναι μεγάλη η δυνατότητά του να προσαρμόζεται, ενώ είναι δεδομένη η ποιότητά του, παραμένει δύσκολο να φύγει τώρα από την Αργεντινή και την Πλατένσε.