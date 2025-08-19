Με Ζίβκοβιτς, Γιόβιτς και Ράσιτς οι κλήσεις της Σερβίας

Οι Ζίβκοβιτς, Γιόβιτς και Ράσιτς βρίσκονται στις κλήσεις για τα δύο παιχνίδια της Εθνικής Σερβίας τον Σεπτέμβρη απέναντι σε Λετονία (6/9) και Αγγλία (9/9) - «Εκτός» ο Μλαντένοβιτς

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Ντράγκαν Στοίκοβιτς ανακοίνωσε τις κλήσεις, στις οποίες βρίσκονται τα ονόματα των Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Λούκα Γιόβιτς και Ούρος Ράσιτς για τα δύο παιχνίδια του Σεπτεμβρίου.

«Μέσα» και ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς, ο οποίος αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό τις προηγούμενες ημέρες. «Εκτός» κλήσεων βρίσκεται ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς.

Στις 6 του μηνός η Σερβία αντιμετωπίζει στη Ρίγα τη Λετονία, ενώ τρεις μέρες αργότερα υποδέχεται στο Βελιγράδι την Αγγλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.