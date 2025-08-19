Με Ζίβκοβιτς, Γιόβιτς και Ράσιτς οι κλήσεις της Σερβίας

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Ντράγκαν Στοίκοβιτς ανακοίνωσε τις κλήσεις, στις οποίες βρίσκονται τα ονόματα των Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Λούκα Γιόβιτς και Ούρος Ράσιτς για τα δύο παιχνίδια του Σεπτεμβρίου.
«Μέσα» και ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς, ο οποίος αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό τις προηγούμενες ημέρες. «Εκτός» κλήσεων βρίσκεται ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς.
Στις 6 του μηνός η Σερβία αντιμετωπίζει στη Ρίγα τη Λετονία, ενώ τρεις μέρες αργότερα υποδέχεται στο Βελιγράδι την Αγγλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
📋🇷🇸 | Селектор репрезентације Србије Драган Стојковић објавио је шири списак играча на које рачуна за утакмице против Летоније и Енглеске у квалификацијама за #FIFAWorldCup 2026. године.— Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) August 19, 2025
🇱🇻🆚🇷🇸 | 6. септембар, Рига
🇷🇸🆚🏴 | 9. септембар, Београд#WCQ #LATSRB #SRBENG pic.twitter.com/gzxmjwROjo