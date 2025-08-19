Champions League: «Σέντρα» στα Play Off για Πάφο και... Τζόλη

Τα Play Off του Champions League κάνουν... σέντρα, με τη Μπριζ του Χρήστου Τζόλη να δοκιμάζεται στη Γλασκόβη απέναντι στη Ρέιντζερς, ενώ η Πάφος φιλοξενείται από τον Ερυθρό Αστέρα.

Με τρεις αναμετρήσεις ξεκινάει η τελευταία φάση των προκριματικών της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, με όλες τις αναμετρήσεις να ξεκινάνε στις 22:00.

Η Πάφος που «τρελαίνει» κόσμο αγωνίζεται στο Βελιγράδι απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, έχοντας ήδη εξασφαλίζει την παρουσία της στη League Phase του Europa League.

Ο Χρήστος Τζόλης με τη Μπριζ δοκιμάζεται στο Άιμπροξ απέναντι στη Ρέιντζερς, ενώ στο τρίτο παιχνίδι της βραδιάς, η Φερεντσβάρος φιλοξενεί στη Βουδαπέστη την Καραμπάγκ.

Αναλυτικά το σημερινό (19/8) πρόγραμμα: