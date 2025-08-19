Champions League: «Σέντρα» στα Play Off για Πάφο και... Τζόλη

Με τρεις αναμετρήσεις ξεκινάει η τελευταία φάση των προκριματικών της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, με όλες τις αναμετρήσεις να ξεκινάνε στις 22:00.
Η Πάφος που «τρελαίνει» κόσμο αγωνίζεται στο Βελιγράδι απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, έχοντας ήδη εξασφαλίζει την παρουσία της στη League Phase του Europa League.
Ο Χρήστος Τζόλης με τη Μπριζ δοκιμάζεται στο Άιμπροξ απέναντι στη Ρέιντζερς, ενώ στο τρίτο παιχνίδι της βραδιάς, η Φερεντσβάρος φιλοξενεί στη Βουδαπέστη την Καραμπάγκ.
Αναλυτικά το σημερινό (19/8) πρόγραμμα:
- 22:00 Ερυθρός Αστέρας - Πάφος
- 22:00 Ρέιντζερς - Μπριζ
- 22:00 Φερεντσβάρος - Καραμπάγκ