Χωρίς αλλαγές η ευρωπαϊκή λίστα της Ριέκα ενόψει ΠΑΟΚ - «Μέσα» ο Γιάνκοβιτς

Η Ριέκα δεν προέβη σε κάποια αλλαγή στην ευρωπαϊκή της λίστα ενόψει των αγώνων με τον ΠΑΟΚ, με τον Νίκο Γιάνκοβιτς να βρίσκεται «μέσα», παρά την επικείμενη μεταγραφή του στη Φενερμπαχτσέ.

Τα παιχνίδια του Δικεφάλου με τους νταμπλούχους Κροατίας πλησιάζουν, με τον πρώτο αγώνα να διεξάγεται την προσεχή Πέμπτη (21/8 21:45) στην Κροατία, ενώ ο επαναληπτικός θα γίνει εφτά βράδια μετά στην Τούμπα (28/8 20:30).

Στην «ασπρόμαυρη» ευρωπαϊκή λίστα «φιγουράρουν» τα ονόματα των Ντεσπόντοφ και Γιακουμάκη, τους οποίους θα έχει στα πλάνα του ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ενώ «μέσα» βρίσκεται και ο Τάισον, κάνοντας αγώνα «δρόμου» για την επιστροφή του, κυρίως με φόντο τη ρεβάνς της Τούμπας.

Αντίστοιχα, ο Ράντομιρ Τζάλοβιτς δεν προέβη σε κάποια αλλαγή στην λίστα του συγκριτικά με τα παιχνίδια με τη Σέλμπουρν, με τον Νίκο Γιάνκοβιτς να βρίσκεται «εντός», παρά την επικείμενη μεταγραφή του στην Φενερμπαχτσέ και μένει να δούμε αν θα βρίσκεται στην αποστολή για τον μεθαυριανό (21/8) αγώνα στο Ρουγιεβίτσα της Ριέκα.

Αναλυτικά η ευρωπαϊκή λίστα της Ριέκα:

Τερματοφύλακες: Ζλόμισλιτς, Τοντόροβιτς, Κόβατς, Βούτσετιτς

Αμυντικοί: Όρετς, Λάσιτσκας, Ντέβεντακ, Μπόντετιτς, Ράντελιτς, Μαϊστόροβιτς, Κίτιν, Χούσιτς

Μέσοι: Ντάντας, Κρέιλατς, Γιάνκοβιτς, Πέτροβιτς, Ιλίνκοβιτς, Ζλιμπάνοβιτς, Γιάνκοφ, Γκόγιακ, Τάκι

Επιθετικοί: Φρουκ, Μέναλο, Ρουκάβινα, Εντοκίτ, Μπούτιτς, Γιούριτς, Τσοπ

