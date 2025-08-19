«Συμφωνία Ολυμπιακού με Παλμέιρας για Ταλίς – Έρχεται στην Ελλάδα»

Οριστική είναι η συμφωνία του Ολυμπιακού με την Παλμέιρας για απόκτηση του Ενρίκε Ταλίς, όπως γράφουν στη Βραζιλία.

Στην Ελλάδα ετοιμάζεται να ταξιδέψει ο Ενρίκε Ταλίς, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» φέρονται να τα έχουν βρει σε όλα με την Παλμέιρας για την απόκτηση του 20χρονου επιθετικού και τις επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθεί και τυπικά το ντιλ.

Αυτό γράφουν στη Βραζιλία, με τον Ολυμπιακό να δίνει ένα ποσό κοντά στα 7 εκατ. ευρώ για το 70% των δικαιωμάτων του Ταλίς, ο οποίος μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έρθει στην Ελλάδα, για να περάσει από εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο έως το 2030.

