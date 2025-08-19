Γκούμας στο SDNA: «Έξτρα κίνητρο να παίζεις μπροστά σε κόσμο - Είμαι έτοιμος για τη Super League»

Ο Κωνσταντίνος Γκούμας μετρά τα πρώτα του λεπτά στην κορυφαία κατηγορία της χώρας με τον Λεβαδειακό και μιλά στο SDNA για τη νέα «πρόκληση», το περιβάλλον της ομάδας της Βοιωτίας αλλά και το «ασπρόμαυρο» παρελθόν του.

Ένα ακόμα παιδί του PAOK Academy κάνει το επόμενο «βήμα», φορώντας τη φανέλα του Λεβαδειακού στη Super League. Ο Κωνσταντίνος Γκούμας, στο πρώτο του επίσημο παιχνίδι με τους Βοιωτούς αγωνίστηκε σε ένα γήπεδο που ξέρει πάρα πολύ καλά.

Στο γήπεδο της Ευκαρπίας, όπου αγωνιζόταν τα τελευταία χρόνια με τον ΠΑΟΚ Β. Πλέον δείχνει έτοιμος και μιλά στο SDNA για τη νέα «πρόκληση» στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, «Είμαι πολύ χαρούμενος για την ομάδα. Πρώτα από όλα για την πρόκριση. Ήταν το πρώτο παιχνίδι. Είμαστε μία πολύ καλή ομάδα με πολύ καλό προπονητή, που μας πιστεύει. Η διοίκηση είναι κοντά μας, ο πρόεδρος είναι δίπλα μας. Θα έχουμε μία καλή χρονιά. Το γήπεδο ήταν γνώριμο από τον ΠΑΟΚ. Τώρα είμαι συγκεντρωμένος στη νέα μου ομάδα, τον Λεβαδειακό. Εύχομαι να έχουμε μία καλή σεζόν».

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο SDNA, ο νεαρός μεσοεπιθετικός είχε αναφέρει πως το να παίζεις σε γεμάτα γήπεδα είναι ένα έξτρα κίνητρο για τους ποδοσφαιριστές, κάτι το οποίο «υπογράμμισε» ξανά: «Είναι διαφορετικό το επίπεδο αρχικά. Δίνει διαφορετικό κίνητρο στον ποδοσφαιριστή να παίζει με κόσμο, του δίνει ώθηση. Σιγά σιγά μπαίνω στην πρώτη κατηγορία της Ελλάδας. Θεωρώ είμαι έτοιμος για μία καλή σεζόν».

Στη Λιβαδειά όμως, ο Γκούμας δεν είναι μόνος. Έχει μαζί του τον Ταξιάρχη Φίλων, μαζί με τον οποίο αγωνίστηκαν για έξι χρόνια στις «ασπρόμαυρες» ακαδημίες, «Τον ξέρω καλά, εξαιρετικό παιδί και εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Του εύχομαι τα καλύτερα».