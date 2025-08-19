Ελλάς Σύρου: Ελεύθερη είσοδος στο Ζηρίνειο για το ματς Κυπέλλου

Τον Νέστο Χρυσούπολης υποδέχεται την Τετάρτη (20/8, 17:15) η Ελλάς Σύρου για τα προκριματικά του Κυπέλλου, με το παιχνίδι να γίνεται στο Ζηρίνειο και οι Συριανοί όρισαν ελεύθερη είσοδο.

Αναλυτικά:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδας μας αποφάσισε να προσφέρει δωρεάν προσκλήσεις εισόδου σε όλους όσοι θα ταξιδέψουν από τη Σύρο, αλλά και σε όσους διαμένουν στην Αθήνα και επιθυμούν να βρεθούν δίπλα μας στον αγώνα Κυπέλλου στην πρωτεύουσα.

Παράλληλα, εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στον Δήμο Κηφισιάς και προσωπικά στον Δήμαρχο κ. Βασίλη Ξυπολυτά, για την ευγενική παραχώρηση του γηπέδου, ώστε να πραγματοποιηθεί ο σπουδαίος αυτός αγώνας.

Η στήριξη και η φιλοξενία σας αποτελούν για εμάς πολύτιμο εφόδιο στη μεγάλη μας προσπάθεια.