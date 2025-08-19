Φίλων στο SDNA: «Ωραίο το συναίσθημα της επιστροφής - Χαρούμενος για το επόμενο βήμα»

Ο Ταξιάρχης Φίλων μίλησε στο SDNA για τη μεταγραφή του από τον ΠΑΟΚ Β στον Λεβαδειακό, δείχνοντας χαρούμενος για το επόμενο βήμα στη Super League, ενώ «υπογράμμισε» πως η επιστροφή στη Θεσσαλονίκη, του αφήνει μόνο ευχάριστες αναμνήσεις.

Ο 20χρονος Βοιωτός αμυντικός αγωνίστηκε για έξι χρόνια στις «ασπρόμαυρες» ακαδημίες και πλέον επιστρέφει στην «πατρίδα» του για να αγωνιστεί στη Super League με τη φανέλα του Λεβαδειακού.

Η «μοίρα» όμως τα έφερε έτσι, που το πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας του Νίκου Παπαδόπουλου τη φετινή σεζόν, να είναι στο γήπεδο της Ευκαρπίας. Σε ένα γήπεδο που «ανδρώθηκε» ο Ταξιάρχης Φίλων, καθώς τα δύο τελευταία χρόνια έπαιζε εκεί με τον ΠΑΟΚ Β.

«Σίγουρα ήμουν δύο χρόνια στη δεύτερη ομάδα. Έχω παίξει πολλά παιχνίδια σε αυτό το γήπεδο. Ήταν ωραίο συναίσθημα να γυρίσω ξανά με διαφορετική ομάδα βέβαια. Αλλά χαίρομαι πολύ που έχω κάνει το επόμενο βήμα στην Α Εθνική. Έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις από εδώ», ανέφερε ο νεαρός μπακ στο SDNA.

Το ίδιο «δρομολόγιο» όμως με τον Φίλων, έκανε και ο Κωνσταντίνος Γκούμας, ένα ακόμα παιδί του PAOK Academy, για τον οποίο ο Βοιωτός αμυντικός είχε μόνο καλά λόγια να πει, «Ναι κατάγομαι και από τη Λιβαδειά οπότε είναι κάτι παραπάνω. Είμαστε δύο παιδιά που είμαστε από μικρά μαζί. Για μένα είναι πιο εύκολο, γιατί είμαι εκεί. Θα μπορέσω να τον βοηθήσω να προσαρμοστεί».