Η Μπέρμιγχαμ ενδιαφέρεται για τον Τσιμίκα!

Ο αγγλικός σύλλογος βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του διεθνή Έλληνα μπακ.

Ο Κώστας Τσιμίκας μετά από πέντε χρόνια θα αποτελέσει παρελθόν από τη Λίβερπουλ είτε με μεταγραφή, είτε ως δανεικός, και το όνομα του κυκλοφορεί στην μεταγραφική αγορά.

Για την απόκτηση του ενδιαφέρθηκε η γαλλική Λιλ αλλά σύντομα στράφηκε για άλλες… πολιτείες.

Τα τελευταίο 24ωρο ωστόσο, βγήκε στην επιφάνεια ένα όνομα έκπληξη. Ο λόγος για την Μπέρμιγχαμ Σίτι που αγωνίζεται στην 2η κατηγορία Αγγλίας . Ο αγγλικός σύλλογος μάλιστα φέρεται να βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του διεθνη Έλληνα μπακ και να είναι έτοιμος να κάνει τη μεγάλη έκπληξη με την απόκτηση του.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Πολ Τζόις, οι συζητήσεις βρίσκονται σε καλό δρόμο, χωρίς ωστόσο να έχουν διαρρεύσει περισσότερες λεπτομέρειες για το αν πρόκειται για δανεισμό ή κανονική μεταγραφή. "Σε προχωρημένες συζητήσεις για την απόκτηση του Κώστα Τσιμίκα η Μπέρμιγχαμ Σίτι" αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.