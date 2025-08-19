Τα κριτήρια ισοβαθμίας στη Super League 2025-26 - Οι προσθήκες που έγιναν

Αντίστροφα μετράμε για τη σέντρα του νέου πρωταθλήματος της Stoiximan Super League 2025-26 και έγιναν γνωστά τα κριτήρια ισοβαθμίας που ισχύουν.

Τα κριτήρια v, vi και vii προστέθηκαν φέτος στον Κανονισμό. Στον περσινό Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου υπήρχε απλά ως 5ο κριτήριο η καλύτερη άμυνα στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

Αναλυτικά, η τροποποιημένη παράγραφος 5, στο άρθρο 20 του ΚΑΠ.

Σε περίπτωση που από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

i. το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

ii. τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

iii. τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

iv. την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

v. Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vi. Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vii. Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων