Ο Τύπος αναλύει πως ο Βοτανικός μπορεί να φέρει νέα μεταγραφικά μπαμ, τα δεδομένα για Ελίασον και το τι γίνεται με τον Τσιτσιπά.

Διαβάστε παρακάτω αποσπάσματα από την αρθρογραφία αθλητικών εφημερίδων και του διαδικτύου...

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΙΓΚΙΡΗΣ - LIVE SPORT

Η πιο μεγάλη φετινή μεταγραφή του Παναθηναϊκού - μέχρι την επόμενη - είναι γεγονός. Ο Νταβίντε Καλάμπρια είναι με κάθε επισημότητα παίκτης του Τριφυλλιού, υπογράφοντας για τα επόμενα τρία χρόνια. Το τι μπορεί να προσφέρει και πως θα αξιοποιηθεί ένας παίκτης του δικού του βεληνεκούς το γνωρίζει καλύτερα από όλους ο Βιτόρια. Πως όμως ο Ιταλός μπακ με τέτοια ιστορία στη Μίλαν αποφάσισε να έρθει στα 28 χρόνια του; Πολλοί θα σταθούν στο πολύ υψηλό συμβόλαιο που του πρότειναν οι Πράσινοι και ήταν αδύνατο να αρνηθεί. Σημαντικός παράγοντας, όχι ο μοναδικός. Σίγουρα δεν «πετάς» εύκολα 2,5 εκατομμύρια για κάθε χρόνο συμφωνίας, όμως υπάρχουν και άλλα σημεία του deal που πρέπει να επισημανθούν. Όπως για παράδειγμα ότι στον Παναθηναϊκό ο πρώην αρχηγός των Μιλανέζων θα είναι βασικός και αναντικατάστατος, έπειτα και από την αποχώρηση του Βαγιαννίδη. Θα έχει τον εγγυημένο χρόνο που ήθελε και δεν του πρόσφεραν οι άλλες ομάδες που τον «πολιόρκησαν».

Το μεγαλύτερο ατού του Παναθηναϊκού, πάντως, ήταν το πρότζεκτ που παρουσίασε στον Ιταλό μπακ. Με πρώτο και κύριο φυσικά το νέο γήπεδο. Ο στόχος είναι να μπει ο Καλάμπρια ως αρχηγός των Πρασίνων στον Βοτανικό, γεγονός που ιντριγκάρει τον γεννημένο ηγέτη Ιταλό. Ο Βοτανικός είναι το «κλειδί» στις επαφές του Παναθηναϊκού και τώρα αλλά και τις επόμενες μεταγραφικές περιόδους. Είναι πολύ μεγάλο «όπλο» προκειμένου να προσελκύσει κι άλλα πολύ δυνατά ονόματα και ο Παναθηναϊκός είναι αποφασισμένος να το χρησιμοποιήσει για να κάνει και άλλα «μπαμ».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΑΚΗΣ - SPORTDAY

Ο Ολυμπιακός μπαίνει σε μια σεζόν με υψηλές προσδοκίες και ξεκάθαρο στόχο: την παραμονή στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου και μια αξιοσημείωτη πορεία στο Τσαμπιονς Λιγκ.. Για να το πετύχει αυτό, απαιτείται ρόστερ με βάθος, ποιότητα και έντονο εσωτερικό ανταγωνισμό. Στο κέντρο της άμυνας, η παρουσία των Πιρόλα και Ρέτσου αποτελεί μια σταθερή βάση, αλλά όχι και το τέλος της συζήτησης. Ο σύλλογος χρειάζεται έναν στόπερ που δεν θα έρθει για να συμπληρώσει αυτούς τους δύο και να τοποθετηθεί ιεραρχικά, μπροστά από τον Μπιανκόν και τον Καλογερόπουλο, αλλά για να αμφισβητήσει ευθέως τους βασικούς.

Η περσινή σεζόν έδειξε ξεκάθαρα τις προθέσεις του Ολυμπιακού να χτίσει από πίσω προς τα μπρος. Ο Ιταλός Πιρόλα κέρδισε τη θέση του βασικού με σταθερότητα, καθαρά μαρκαρίσματα και σιγουριά στην πρώτη πάσα. Ο Παναγιώτης Ρέτσος έκανε ένα δυναμικό comeback, δείχνοντας ωριμότητα και ηγετικές τάσεις στην άμυνα. Όμως, το μεγάλο ερωτηματικό παραμένει η διαχείριση της σεζόν όταν προκύψουν τραυματισμοί, κάρτες ή πτώση απόδοσης και εδώ ακριβώς έρχεται η ανάγκη για έναν τρίτο στόπερ όχι αναπληρωματικό, αλλά ισάξιο. Πέρσι υπήρχε ο Κάρμα. Φέτος αναζητείται κάποιος σαν κι αυτόν. Ο ιδανικός υποψήφιος δεν είναι απλώς ένα «εργαλείο» για τα δύσκολα, αλλά ένας παίκτης που θα έρθει για να διεκδικήσει φανέλα βασικού σε κάθε ματς. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται έναν στόπερ με ηγετικό προφίλ, φυσική δύναμη, τακτική ευφυΐα και εμπειρία σε επίπεδο πίεσης. Κάποιον που να μπορεί να σταθεί στις δύσκολες ευρωπαϊκές βραδιές.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΛΗΣ – ΩΡΑ

Ο Νίκολιτς έχει δείξει στην αρχή της προετοιμασίας στην Ολλανδία, πως τον Ελίασον και τον θέλει και τον υπολογίζει και τον πιστεύει. Το εντυπωσιακό είναι πως ο Ελίασον φάνηκε σ’ αυτό να ανταποκρίνεται. Δεν είναι πληροφορία. Με τα μάτια μου το είδα στην Ολλανδία. Δεν τέθηκε και νομίζω ακόμα δεν τίθεται κανένα θέμα, ούτε εάν χωράει ο Ελίασον στο πλάνο του Νίκολιτς, ούτε εάν ο Σέρβος προπονητής εκτιμά τα προσόντα του Σουηδού. Ισχύουν 100% και τα δύο. Όπως επίσης είναι 100% δεδομένο, πως ο Ελίασον που θα είναι ο ίδιος 100% συγκεντρωμένος και προσηλωμένος στην ομάδα, ο Νίκολιτς τον υπολογίζει και ποντάρει σ’ αυτόν.

Και νομίζω πως εκεί πηγαίνουμε κιόλας. Γι’ αυτό και δεν αποκλείω ακόμα και βασικό να δούμε τον Ελίασον στο κυριακάτικο παιχνίδι. Και μακάρι να γίνει, γιατί από αξία και ποιότητα, ο Σουηδός έχει φουλ. Επίσης, για να είμαστε καθαροί, ο πρώτος που θέλει τον Ελίασον μέσα στο γήπεδο και ενεργό, είναι ο Νίκολιτς. Διότι ξέρει τι μπορεί να δώσει στην ομάδα. Όμως όταν λέμε ενεργό, εννοούμε και απολύτως προσηλωμένο και συγκεντρωμένο σ’ αυτό το πρότζεκτ που «τρέχει» εδώ στα Σπάτα.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Είναι εντελώς λάθος να συγκρίνονται οι εμφανίσεις του Ολυμπιακού σε φιλικά ματς με τις εμφανίσεις του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ σε επίσημα παιχνίδια που είναι και δύσκολα μάλιστα καλοκαιριάτικα. Είναι άδικο για τις ομάδες που αγωνίζονται στα ευρωπαϊκά προκριματικά, γιατί αυτές δίνουν παιχνίδια σκληρά στα οποία λάθη δεν επιτρέπονται, ενώ ο Ολυμπιακός δίνει φιλικά στα οποία δεν υπάρχει άγχος: όποιος κάνει αυτές τις συγκρίσεις βγάζοντας συμπεράσματα για το ελληνικό πρωτάθλημα και την έκβασή του βασίζεται σε λάθος δεδομένα. Από την άλλη είναι εξίσου λάθος να αναλύονται εμφανίσεις του Ολυμπιακού σε φιλικά για να βγαίνουν συμπεράσματα που να αφορούν την παρουσία του στο Τσάμπιονς Λιγκ μόνο και μόνο γιατί η Νάπολι και η Ίντερ με τις οποίες αγωνίστηκε συμμετέχουν σε αυτό. Τα φιλικά είναι σαν τα ομόλογα: οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εξασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ο ΟΦΗ την Κυριακή κέρδισε την Μπολόνια στην έδρα της με 2-4. Πρέπει να τον βάλουμε μεταξύ των διεκδικητών του πρωταθλήματος: Δύσκολο. Ο Άρης στην πρόβα τζενεράλε με την Ανόρθωση πριν από τα προκριματικά του Conference League είχε κερδίσει με 2-1. Και μετά βρήκε την Αράζ που τον απέκλεισε. Στην οποία Αράζ, η Ομόνοια που την αντιμετώπισε στη συνέχεια έβαλε 9 γκολ σε δύο ματς.

Το μόνο δεδομένο είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν χρειάζεται να κάνει μια νέα αρχή όπως η ΑΕΚ, δεν είναι δεκαπέντε χρόνια χωρίς πρωτάθλημα όπως ο ΠΑΟ που για αυτό έχει μεγάλη πίεση και δεν έχει την υποχρέωση να γεμίσει το ρόστερ του όπως ο ΠΑΟΚ, που σήμερα μοιάζει να έχει 15-16 παίκτες ετοιμοπόλεμους και χρειάζεται περισσότερους. Φυσικά ο πρωταθλητής έχει μπροστά του το δύσκολο Τσάμπιονς Λιγκ. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι να μεταφέρεται στο πρωτάθλημα η γκρίνια για ήττα του στην Ευρώπη - ήττες που λογικά θα υπάρξουν. Η γκρίνια και η εσωστρέφεια είναι σκληροί αντίπαλοι. Πέρυσι, που στον Ολυμπιακό αυτά έλειψαν, όλα πήγαν μια χαρά...

ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ - ΦΩΣ

Η φετινή σεζόν του Στέφανου Τσιτσιπά είναι από εκείνες που δοκιμάζουν όχι μόνο τις αντοχές ενός αθλητή, αλλά και την ψυχική του δύναμη. Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε το 2025 με ελπίδες ότι θα μπορέσει να επαναφέρει την καριέρα του στα επίπεδα των προηγούμενων ετών, αλλά τελικά η πραγματικότητα αποδείχθηκε πιο σκληρή. Παρά το εντυπωσιακό τουρνουά στο Ντουμπάι τον Μάρτιο, όπου κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο ATP 500, η συνέχεια έμοιαζε περισσότερο με… κατηφόρα. Οι ήττες ήρθαν μαζεμένες, οι διαδοχικές νίκες εξαφανίστηκαν μετά τον Απρίλιο και ο τραυματισμός που υπέστη στη μέση του στο Γουίμπλεντον λειτούργησε ως επιπλέον χτύπημα στην αυτοπεποίθηση του. Η πρόσφατη επανασύνδεση με τον πατέρα του Απόστολο, τον οποίο επανέφερε ως προπονητή του, σε μια κίνηση που ούτε εύκολη είναι, ούτε απαλλαγμένη από τους κινδύνους. Πάντως, ο Στέφανος δηλώνει ότι και οι δύο είναι πλέον πιο ώριμοι και υπομονετικοί.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται πλέον σε ένα σταυροδρόμι. Αν καταφέρει να συνδυάσει την ψυχική ισορροπία με την απαραίτητη διάρκεια στις εμφανίσεις του, τότε η απόφαση να φέρει ξανά στο πλευρό του τον πατέρα του μπορεί να αποδειχθεί το πρώτο βήμα για μια νέα περίοδο αγωνιστικής ανόδου. Σε διαφορετική περίπτωση, ο κίνδυνος να εγκλωβιστεί σε ένα φαύλο κύκλο ήττας και αμφισβήτησης είναι υπαρκτός. Όπως και να ‘χει, το φετινό US Open είναι κάτι περισσότερο από ένα τουρνουά για τον «Στεφ». Είναι ένα προσωπικό στοίχημα, το οποίο θα αποδείξει αν ο Έλληνας τενίστας μπορεί να κάνει «restart» ή θα συνεχίσει να βλέπει το… τρένο να απομακρύνεται!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

*Για να διαβάσετε ολόκληρο ένα άρθρο θα πρέπει να απευθυνθείτε στο περίπτερο της γειτονιάς σας. Ενισχύοντας την εφημερίδα που εκτιμάτε περισσότερο, δίνετε πνοή στην πολυφωνία του Τύπου.