Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Τα έσκασε για μεταγραφές αλλά από έσοδα…

Ο αγγλικός σύλλογος έδωσε 230 εκατ. ευρώ για μεταγραφές αλλά τα έσοδα της είναι μειωμένα.

Η φετινή χρονιά δεν θα είναι και η καλύτερη για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σε οικονομικό επίπεδο.

Ο αγγλικός σύλλογος έχει δαπανήσει ουκ ολίγα εκατομμύρια για μεταγραφές αλλά την ίδια ώρα δεν θα έχει έσοδα από την ΟΥΕΦΑ αφού δεν εξασφάλισε την έξοδο του στην Ευρώπη ενώ μηδενικά είναι και τα έσοδα από παραχωρήσεις παικτών.

Οι ιδιοκτήτες της Μάντσεστερ έβαλαν το χέρι στην τσέπη και έβγαλαν 229,7 εκατ. ευρώ για 12 (μέχρι τώρα) μεταγραφές, με ακριβότερες αυτές των Σέσκο από τη Λειψία (76,5 εκατ.), Εμπουεμό από την Μπρέντφορντ (75 εκατ.) και Κούνια από την Γουλβς (74,2 εκατ.). Αντίθετα, η Γιουνάιτεντ δεν έχει βάλει… ευρώ στα ταμεία της από τις επτά αποχωρήσεις από το ρόστερ της, αφού μεταξύ άλλων, ο Ράσφορντ πήγε δανεικός στην Μπαρτσελόνα, ενώ οι Λίντελοφ και Έρικσεν έφυγαν ως ελεύθεροι.

Περισσότερα χρήματα για μεταγραφές αυτό το καλοκαίρι έχει δώσει μόνο η Λίβερπουλ, 339 εκατ. ευρώ, ωστόσο είχε και 219 εκατ. ευρώ από πωλήσεις παικτών.