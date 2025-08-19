Αναγέννηση Καρδίτσας: Ώρα Κυπέλλου

Η ΑΣΑ υποδέχεται την Κηφισιά στην προκριματική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ώρα Κυπέλλου για την Αναγέννηση Καρδίτσας που αφήνει στην άκρη την προετοιμασία της για το νέο πρωτάθλημα και αντιμετωπίζει σήμερα τη «Σουπερλιγκάτη» Κηφισιά, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι για τη νέα χρονιά.

Το γεγονός ότι ο αντίπαλος προέρχεται από τη «μεγάλη» κατηγορία είναι ένα επιπλέον κίνητρο για τους παίκτες του Τίμου Καββακά όπως ανέφερε και ο Νίκος Γκόλιας που είπε: «Είμαστε σε περίοδο προετοιμασίας και σίγουρα υπάρχει σε όλους επιβάρυνση, ωστόσο όταν αντιμετωπίζεις αντιπάλους όπως η Κηφισιά πάντα το κίνητρο είναι υψηλό».

Η αποστολή της ΑΣΑ για τον σημερινό αγώνα στις 17.00