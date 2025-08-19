Προπονητής Ριέκα: «Σεβόμαστε την ποιότητα του ΠΑΟΚ - Σοβαρή ευρωπαϊκή ομάδα και φαβορί»

Ο προπονητής της Ριέκα, Ράντομιρ Τζάλοβιτς, αποθέωσε ξανά τον ΠΑΟΚ, τον οποίο χαρακτήρισε ως μία σοβαρή ευρωπαϊκή ομάδα, ενώ τον έχρισε και φαβορί για την πρόκριση.

Οι νταμπλούχοι Κροατίας πέτυχαν τον στόχο τους, που δεν ήταν άλλος, από την παρουσία σε ευρωπαϊκό όμιλο μετά από πέντε χρόνια, κάτι στο οποίο στάθηκε ο τεχνικός της ομάδας «Έχουμε ήδη πετύχει τον μεγάλο μας στόχο με τον αποκλεισμό της υποτιμημένης Σέλμπουρν. Οι φίλαθλοι έχουν εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή σεζόν. Και τώρα… ο ΠΑΟΚ είναι το έπαθλο.»

Όπως κάθε προπονητής-αθλητής όμως, τέτοια «μεγάλα» παιχνίδια του δίνουν έξτρα κίνητρο, σεβόμενος πάντα τον αντίπαλο: «Παίζουμε με μια πολύ σοβαρή ευρωπαϊκή ομάδα, που όπως η Λουντογκόρετς βρίσκεται συνεχώς σε ομίλους. Κάθε αθλητής θέλει δυνατούς αντιπάλους. Εξασφαλίσαμε την παρουσία στο Conference, αλλά θέλουμε Europa. Είναι πιο δυνατό, πιο ελκυστικό – Ρόμα, Πόρτο, μεγάλα κλαμπ. Θα τα δώσουμε όλα. Σεβόμαστε τον ΠΑΟΚ και την ποιότητά του, αλλά πιστεύουμε στους εαυτούς μας. Για μας αυτά τα παιχνίδια είναι έπαθλο, χωρίς πίεση μπορούμε να δώσουμε το 100%».

Ο Τζάλοβιτς έχρισε φαβορί τον ΠΑΟΚ, κάτι το οποίο είχε κάνει και ο Κιούμπαουερ, ο προπονητής της Βόλφσμπεργκερ, ακόμα και μετά την ισοπαλία της Τούμπας: «Είναι φαβορί στις δύο αναμετρήσεις, αλλά στο γήπεδό μας όχι απαραίτητα. Θέλουμε να κάνουμε μεγάλη εμφάνιση και να πάμε στη Θεσσαλονίκη με πλεονέκτημα. Όλοι διαθέσιμοι πλην του Όρετς (τιμωρία). Η ατμόσφαιρα θα είναι εκπληκτική. Οι οπαδοί μας μάς στήριξαν ακόμα και μετά την ήττα με τη Ντινάμο, τους ευχαριστούμε. Πρέπει να δείξουμε την ίδια δίψα από το πρώτο λεπτό».