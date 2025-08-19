Βοσνιάδης: «Η ΑΕΛ είναι το φαβορί...»

Ο έμπειρος τεχνικός τίθεται αντιμέτωπος με την ομάδα την οποία πέρσι ανέβασε στη Super League.

Η Καλαμάτα υποδέχεται απόψε την ΑΕΛ στο Κύπελλο Ελλάδας με τον Αλέκο Βοσνιάδη να κρατάει χαμηλούς τόνους.

Ο Αλέκος Βοσνιάδης τίθεται αντιμέτωπος με την ομάδα την οποία πέρσι ανέβασε στη Super League και την χαρακτηρίζει «φαβορί» της σημερινής αναμέτρησης.

«Εμείς μόλις επιστρέψαμε από την Πτολεμαΐδα όπου κάνουμε την προετοιμασία μας. Δώσαμε μόλις ένα φιλικό με το Μαρκό, ενώ σίγουρα η ΑΕΛ είναι το φαβορί λόγω της μεγαλύτερης κατηγορίας, αλλά κυρίως επειδή έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα την προετοιμασία της. Με δεδομένη την αναμέτρηση με την ΑΕΛ αναγκαστήκαμε να διακόψουμε την προετοιμασία μας.

Σίγουρα δε θέλαμε να παίξουμε με την ΑΕΛ, που πέρυσι πετύχαμε με εμφατικό τρόπο ως υπερπρωταθλητές την επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία μετά από τέσσερα χρόνια. Θέλουμε να προχωρήσουμε και με όσες δυνατότητες έχουμε απέναντι στο φαβορί της αναμέτρησης θα διεκδικήσουμε την πρόκριση» ανέφερε με δηλώσεις του στο sportstonoto.gr

Αποστολή δεν βγήκε για το σημερινό αγώνα. Όλοι οι παίκτες είναι στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας και θα πρέπει να βρίσκονται άπαντες στο γήπεδο όπου θα αποφασισθεί η σύνθεση και η 20άδα. Σε αυτούς θα είναι και οι νεαροί Μουζάκης, Βαρελάς, Ελευθεριάδης, Σπυράκος, αφού σύμφωνα με τα νέα δεδομένα της ΕΠΟ είναι υποχρεωτική η παρουσία στην αποστολή «μικρών» και στο βασικό σχήμα!