Πέντε αγώνες στο σημερινό μενού

Με πέντε παιχνίδια συνεχίζεται σήμερα η προκριματική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Τα φαβορί επικράτησαν, είτε εύκολα, είτε δύσκολα, στα δύο παιχνίδια της προκριματικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson που έγιναν τη Δευτέρα 18/8.

Λεβαδειακός και Παναιτωλικός προκρίθηκαν λοιπόν στη League Phase και σήμερα θα γίνουν γνωστές άλλες πέντε ομάδες, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στην Καλαμάτα όπου η τοπική ομάδα φιλοξενεί την ΑΕΛ.

Σε περίπτωση ισοπαλίες οι αγώνες θα κριθούν απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι ενώ στη φάση αυτή δεν υπάρχει VAR.

Το πρόγραμμα (με κεφαλαία οι ομάδες που προκρίνονται):

Δευτέρα 18/08

Μακεδονικός - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1-2

Νίκη Βόλου - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1-2

Τρίτη 19/08

Καλαμάτα - ΑΕΛ 17:00

Αναγέννηση Καρδίτσας - Κηφισιά 17:00

Αιγάλεω - Παναργειακός 17:00

ΠΑΣ Γιάννινα - Βόλος 17:00

Καβάλα - Πανσερραϊκός 17:00

Τέταρτη 20/08

Καμπανιακός - Athens Kallithea 17:00

Πανιώνιος - Ηρακλής 17:00

Κισσαμικός - Μαρκό 17:00

Ελλάς Σύρου - Νέστος Χρυσούπολης 17:15