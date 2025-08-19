Περνάει ιατρικά και υπογράφει στην Ρόμα ο Μπέιλι

Στην τελική ευθεία μπαίνει η υπόθεση της μεταγραφή του Λέον Μπέιλι στην Ρόμα, αφού ο 28χρονο μεσοεπιθετικός βρίσκεται στην Ρώμη για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του.
Η Ρόμα θα καταβάλει 3 εκατομμύρια ευρώ ως ενοίκιο στην Άστον Βίλα, ενώ η συμφωνία θα προβλέπει και υποχρεωτική οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι, ύψους 20 εκατ. ευρώ.
Ο Μπέιλι, μόλις ολοκληρώσει με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις, θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας (1+4) και θα ακολουθήσει η ανακοίνωση της μεταγραφής του.
Timing totally confirmed! Expected today Leon #Bailey’s medicals with #ASRoma. Then he will sign the contract until 2030 (1+4). #transfers https://t.co/ogXRvIoLHG— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 18, 2025