Μια... ανάσα από την Μπολόνια ο Ασλάνι

Οι «ροσομπλού» βρίσκονται πολύ κοντά σε επίτευξη συμφωνίας με την Ίντερ για την απόκτηση του Αλβανού χαφ.

Ο Κρίστιαν Ασλάνι ενημερώθηκε από την διοίκηση της Ίντερ, ότι δεν υπολογίζεται από τον Κρίστιαν Κίβου, ζητώντας του να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με την Μπολόνια να κάνει δυναμικό μπάσιμο.

Οι «ροσομπλού» πρόσφεραν στους «νερατζούρι» 10 εκατ. ευρώ και ποσοστό μεταπώλησης στο 40%, με τις δύο ομάδες να συζητούν πλέον για τις λεπτομέρειες που αφορούν την μεταγραφή του νεαρού χαφ.

Ο Ασλάνι από την πλευρά του τα έχει βρει με την Μπολόνια για συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας και περιμένει την κατάληξη των συζητήσεων των δύο ομάδων, για να ολοκληρώσει την μετακίνησή του.