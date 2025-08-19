Ο Κιέζα δεν κάνει πλέον σκέψεις φυγής από την Λίβερπουλ

Ο Φεντερίκο Κιέζα είναι αποφασισμένος να διεκδικήσει την θέση του στο ρόστερ της Λίβερπουλ, ενημερώνοντας την διοίκηση των «reds» ότι δεν θέλει να αποχωρήσει.

Μέσα στο καλοκαίρι ο Ιταλός μεσοεπιθετικός βλέποντας ότι δεν παίρνει τον απαιτούμενο χρόνο συμμετοχής, ψάχτηκε για την επιστροφή του στην Serie A, όμως το τελευταίο διάστημα έχει αλλάξει η κατάσταση.

Η πώλησης του Λουίς Ντίας στην Μπάγερν Μονάχου, άνοιξε θέση στην μεσοεπιθετική γραμμή της Λίβερπουλ, με τον Κιέζα να παίρνει χρόνο συμμετοχής στην πρεμιέρα της Premier League σκοράροντας καθοριστικό γκολ στη νίκη επί της Μπόρνμουθ.

Ο 27χρονος μεσοεπιθετικός βλέποντας τον Άρνε Σλοτ να τον υπολογίζει, είχε συνάντηση με την διοίκηση της Λίβερπουλ, ζητώντας την παραμονή του στην ομάδα.