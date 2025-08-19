«Ματαιώθηκε μαζικό coming out από γκέι ποδοσφαιριστές, έχουν fake γάμους»

Σε μια αποκάλυψη «βόμβα» προχώρησε ο βετεράνος Γερμανός ποδοσφαιριστής Μάρκους Ούρμπαν, που έχει δηλώσει ανοιχτά ότι είναι ομοφυλόφιλος.

Σύμφωνα, λοιπόν με τα λεγόμενα του Ούρμπαν, τον Μάιο του 2024 υπήρχε η σκέψη να γίνει μαζικό coming out από γκέι ποδοσφαιριστές, με το σχέδιο τελικά να ματαιώνεται.

«Υπήρχαν παίκτες που ήθελαν να μιλήσουν, αλλά στο τέλος κανείς δεν το έκανε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάρκους Ούρμπαν σε συνέντευξη που παραχώρησε.

Ο Γερμανός εξηγώντας τους λόγους που ματαιώθηκε το coming out, ανέφερε ότι υπήρχαν πιέσεις από τις οικογένειες αφού υπήρχε ανησυχία για την φήμη και τα οικονομικά συμφέροντα των ποδοσφαιριστών που θα συμμετείχαν στην ενέργεια.

Ο Ούρμπαν, μάλιστα αποκάλυψε ότι αρκετοί ομοφυλόφιλοι ποδοσφαιριστές έχουν ψεύτικους γάμους και σχέσεις με γυναίκες, προκειμένου να υπάρχει συγκάλυψη της πραγματικής τους... ταυτότητας.