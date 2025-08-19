Αλόνσο: «Το να δίνεις υποσχέσεις πριν πράξεις δεν λειτουργεί στο ποδόσφαιρο»

Ο προπονητής της Ρεάλ μίλησε για την πρεμιέρα των Μαδριλένων κόντρα στην Οσασούνα, τονίζοντας ότι δεν του αρέσει να δίνει υποσχέσεις.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Το να δίνεις υποσχέσεις πριν πράξεις συνήθως δεν λειτουργεί στο ποδόσφαιρο. Το να λες απλώς κάτι δεν πρόκειται να το κάνεις πραγματικότητα. Θέλουμε να ξεκινήσουμε από αυτό το μονοπάτι αύριο. Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι και θέλουμε να φέρουμε αυτή την ενέργεια στο γήπεδο και να κερδίσουμε την υποστήριξή τους των οπαδών.

Είναι ένας μεγάλος ανταγωνισμός για τους παίκτες και μου αρέσει που έχουμε δύο που μπορούν να παίξουν σε κάθε θέση. Μερικές φορές θα πρέπει να κάνω εναλλαγή. Ο Καρβαχάλ πλησιάζει όλο και περισσότερο στην καλύτερη δυνατή φόρμα του, και αυτό είναι πολύ καλό για την ομάδα».