Η Έλτσε την «Χ»άλασε στην Μπέτις

Με... στραβοπάτημα ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στην La Liga η Μπέτις, με τους «Βερδιμπλάνκος», να κάνουν ιδανική εκκίνηση στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Έλτσε.
Στο 21ο λεπτό, ο Ρικέλμε έστρωσε την μπάλα και ο Ρουϊμπάλ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα βάζοντας σε θέση οδηγού την Μπέτις, που κρατούσε τη νίκη στα χέρια της μέχρι και το 81ο λεπτό.
Σε εκείνο το σημείο ο Βαλέρα, με υπέροχο σουτ ισοφάρισε σε 1-1 και χάρισε στην Έλτσε τον βαθμό της ισοπαλίας, στην επιστροφή της στην κορυφαία κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου.