Η Έλτσε την «Χ»άλασε στην Μπέτις

Η Μπέτις κρατούσε το τρίποντο της νίκης στα χέρια της στην έδρα της Έλτσε μέχρι και το 81', με τον Βαλέρα να χαρίζει στους γηπεδούχους τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1).

Με... στραβοπάτημα ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στην La Liga η Μπέτις, με τους «Βερδιμπλάνκος», να κάνουν ιδανική εκκίνηση στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Έλτσε.

Στο 21ο λεπτό, ο Ρικέλμε έστρωσε την μπάλα και ο Ρουϊμπάλ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα βάζοντας σε θέση οδηγού την Μπέτις, που κρατούσε τη νίκη στα χέρια της μέχρι και το 81ο λεπτό.

Σε εκείνο το σημείο ο Βαλέρα, με υπέροχο σουτ ισοφάρισε σε 1-1 και χάρισε στην Έλτσε τον βαθμό της ισοπαλίας, στην επιστροφή της στην κορυφαία κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου.