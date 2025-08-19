Ονειρεμένη επιστροφή για την Λιντς στην Premier League

Η Λιντς μετά από δίχρονη απουσία επέστρεψε στην Premier League και με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Λούκας Ενμέτσα, λύγισε την Έβερτον με 1-0, κάνοντας ονειρική πρεμιέρα.

Το κατάμεστο «Έλαντ Ρόουντ» φόρεσε τα γιορτινά του, στην επιστροφή της Λιντς μετά από δύο χρόνια στην Premier League. Η ομάδα του Ντάνιελ Φάρκε αποζημίωσε τον κόσμο της με νίκη 1-0 επί της Έβερτον, σ΄ένα ματς με συναρπαστική εξέλιξη που κρίθηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο, από μία αμφισβητούμενη φάση.

Στο σουτ του Σταχ έξω από την περιοχή, η μπάλα βρήκε στο χέρι του Ταρκόφσκι και ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι, παρότι φάνηκε να ήταν σε φυσική θέση το μπράτσο του αρχηγού της Έβερτον. Ομως, η απόφαση δεν άλλαξε ούτε μετά τον έλεγχο του VAR και ο Λούκας Ενμέτσα ευστόχησε από τη άσπρη βούλα στο 84΄ χαρίζοντας τη νίκη στους γηπεδούχους.

H Λιντς πάντως ήταν ανώτερη σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, όπου έχασε μεγάλες ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ, με τα «παγώνια» να βάζουν τέλος και σε μια... κατάρα 18 χρόνων που ήθελε τον πρωταθλητή της Championship την προηγούμενη σεζόν, να μην κερδίζει σε πρεμιέρα της Premier League.