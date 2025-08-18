Marca: «Έντονο πρέσιγνκ του Άρη στην Βαθένθια για τον Σέρχι Κανός»

Μεταγραφικό σενάριο από την Ισπανία προκύπτει για τον Άρη, αφού στην Ιβηρική χώρα εμπλέκουν τους «κίτρινους» με τον Σέρχι Κανός

Ο πρώην μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού, αγωνίζεται πλέον στην Βαλένθια και σύμφωνα με την Marca, ο Άρης έχει βάλει στο μεταγραφικό του στόχαστρο τον 28χρονο μεσοεπιθετικό.

Σύμφωνα με τους Ισπανούς, ο Άρης αρκεί έντονο πρέσινγκ στις «νυχτερίδες» για τον Κανός, προσφέροντας ένα μικρό οικονομικό αντίτιμο για την αγορά του, αλλά και την ευκαιρία να απαλλαγεί η Βαλένθια από το συμβόλαιό του.

Ο 28χρονος μεσοεπιθετικός, άλλωστε δεν βρίσκεται στα πλάνα του Κάρλος Κορμπεράν και η διοίκηση της Βαλένθια έχει ενημερώσει τον Σέρχι Κανός, να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.