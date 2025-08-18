Το upgrade του Παναθηναϊκού: «Αντίπαλοι» στο Κορωπί ένας πρώην της Μίλαν κι ένας της Γιουνάιτεντ!

Μια φωτογραφία από την σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού είναι αρκετή για να δείξει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο το ποιοτικό upgrade που έχει γίνει την τελευταία διετία στο ρόστερ του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε πέρσι σημαντικές επενδύσεις για να ενισχύσει το ρόστερ του, έδωσε μεγάλα ποσά για την απόκτηση ποδοσφαιριστών και αυτό το καλοκαίρι συνεχίζει μεθοδικά και με πλάνο, δίνοντας στον Ρουί Βιτόρια μια γκάμα ποιοτικότατων επιλογών.

Κι επειδή -κακά τα ψέματα- πέρα από την ποιότητα και τις ικανότητες των παικτών παίζει τον δικό της ρόλο και η «λάμψη», μια φωτογραφία από την σημερινή προπόνηση του «Τριφυλλιού» είναι αρκετή για να πείσει και τον πλέον... δύσπιστο πως τα πράγματα έχουν αλλάξει προς το καλύτερο.

Αλήθεια, ποιος θα φανταζόταν πριν λίγο καιρό ότι στο Κορωπί θα έπαιζαν αντίπαλοι στα οικογενειακά διπλά παίκτες που λίγο πριν φορούσαν την φανέλα κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Μίλαν;

Αυτό ακριβώς έχει συμβεί, αφού οι Φακούντο Πελίστρι και Ντάβιντε Καλάμπρια φορούν πλέον την πράσινη φανέλα, φέρνοντας στην Αθήνα όλη την εμπειρία που έχουν από αυτά τα περιβάλλοντα. Ειδικά ο Ιταλός μπακ, είναι... γέννημα - θρέμμα της Μίλαν, ενώ φορούσε μέχρι την αποχώρησή του και το περιβραχιόνιο στο μπράτσο.

Αν μάλιστα αναλογιστούμε και την ηλικία τους (σχεδόν 24 ετών ο Πελίστρι και σχεδόν 29 ο Καλάμπρια), γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει πλέον να προσεγγίζει ονόματα από το υψηλότερο ράφι, στα καλύτερα ποδοσφαιρικά τους χρόνια.

Κι αυτό λέει πολλά...