ΠΑΟΚ: Προπόνηση σε φουλ ρυθμούς για τον Ντεσπόντοφ

Με τον Κίριλ Ντεσπόντοφ να ολοκληρώνει την σημερινή προπόνηση και να επιστρέφει σε φουλ ρυθμούς, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει της αναμέτρησης της Πέμπτης (21/8, 21:45) στην Κροατία κόντρα στην Ριέκα.

Αναλυτικά η ενημέρωση της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ:

«Με την επιθετική τακτική ασχολήθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο του Δικεφάλου, το απόγευμα της Δευτέρας στη Νέα Μεσημβρία.

Η μέρα ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, ακολούθησαν ασκήσεις τακτικής υπό τις συνεχείς οδηγίες του Ράζβαν Λουτσέσκου, ενώ στο φινάλε διεξήχθη και τουρνουά, με υψηλή ένταση και πάθος.

Το μοναδικό όνομα που υπάρχει στο ιατρικό δελτίο είναι πλέον αυτό του Τάισον , ο οποίος υποβλήθηκε σε θεραπεία. Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα».