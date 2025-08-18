ΜΜΕ Βελγίου: «Υψηλού κινδύνου το Άντερλεχτ-ΑΕΚ για την UEFA»

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Πέμπτη (21/8) στις 21:00 την Άντερλεχτ στο Lotto Park, στο πλαίσιο της φάσης των πλέι-οφ του UEFA Conference League και από την UEFA το συγκεκριμένο παιχνίδι χαρακτηρίζεται υψηλού κινδύνου, οπως αναφέρουν οι Βέλγοι.

Πιο συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα DH, σημειώνει πως «η αναμέτρηση έχει χαρακτηριστεί ως υψηλού κινδύνου» από την UEFA, κάτι μάλιστα που έχει αναγκάσει την Άντελρεχτ να πάρει συγκεκριμένα μέτρα ως προς την πολιτική πώλησης των εισιτηρίων.

Την ίδια ωρα στην επίσημη ιστοσελίδα της Άντερλεχτ τονίζεται πως δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου έχουν οι οπαδοί που έχουν αγοράσει έστω μια φορά εισιτήριο για αγώνα της ομάδας στο Lotto Park την τελευταία πενταετία και συγκεκριμένα το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου του 2020 ως τις 3 Αυγούστου του 2025.

Ειναι μια κίνηση προφανώς που εντάσσεται στα μέτρα ασφαλείας που παίρνει η Αντερλεχτ καθώς όπως τονίζει η βελγική ιστοσελίδα DH, γίνεται για να αποφευχθούν περιστατικά όπως αυτά της περσινής σεζόν στο εντός έδρας παιχνίδι του Europa League με τη Φενέρμπαχτσε, όταν οπαδοί της τουρκικής ομάδας είχαν προμηθευτεί εισιτήρια μέσα στις θύρες οπαδών της Άντερλεχτ με συνέπεια να ξεκινήσουν επεισόδια. Μάλιστα η Άντερλεχτ ξεκαθαρίζει στους οπαδούς της ότι η πώληση ή η μεταφορά των εισιτηρίων τους σε τρίτους απαγορεύεται αυστηρά για ευνόητους λόγους. Με τους Βέλγους γενικότερα να δείχνουν πως θέλουν να πάρουν όλα τα μέτρα ασφαλείας.