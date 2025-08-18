Africafoot: «Ετοιμάζει πρόταση 5 εκατ. ευρώ για Ουναΐ η Χιρόνα»

Σύμφωνα με αφρικανικό δημοσίευμα, η Χιρόνα επανέρχεται στην διεκδίκηση του Αζεντίν Ουναΐ και παρουσιάζεται μάλιστα έτοιμη να καταθέσει πρόταση για τον Μαροκινό χαφ.

Το μέλλον του Αζεντίν Ουναΐ εξακολουθεί να είναι μετέωρο και μια από τις ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτησή του είναι και η ισπανική Χιρόνα, με ο «Africafoot» να υποστηρίζει πως είναι έτοιμη να καταθέσει επίσημη πρόταση.

Όπως τονίζει το δημοσίευμα, οι Ισπανοί θα προσφέρουν 5 εκατ. ευρώ στην Μαρσέιγ, μαζί με κάποια ακόμα μπόνους, επιδιώκοντας να αποσπάσουν έτσι το «ναι» του Μαροκινού.

Οι ίδιες πηγές που επικαλείται το άρθρο κάνουν λόγο για άλλες τρεις προτάσεις που υπάρχουν στο... τραπέζι για τον ποδοσφαιριστή, με την μια εξ αυτών να είναι προφανώς αυτή του Παναθηναϊκού (αν και καμία ομάδα δεν κατονομάζεται στο δημοσίευμα).

Αυτό που αναφέρουν οι Αφρικανοί για τον Παναθηναϊκό, είναι πως ο ελληνικός σύλλογος προσέφερε 10 εκατ. ευρώ στους Μασσαλούς για να διατηρήσει τον Ουναΐ, ο οποίος όμως δεν έδειξε ιδιαίτερο ενθουσιασμό στην προοπτική αυτή και θέλει να αγωνιστεί σε ένα πιο ανταγωνιστικό Πρωτάθλημα.

Τέλος, ο συντάκτης του άρθρου υποστηρίζει πως ο Ουναΐ είναι διατεθειμένος ακόμα και να εξαντλήσει το συμβόλαιό του με την Μαρσέιγ, ακόμα κι αν παίζει στην Β' ομάδα, αντί να ενταχθεί σε κάποιον σύλλογο που δεν ανταποκρίνεται στους στόχους και τις προσδοκίες του.

Όπως σας έχει αναφέρει το SDNA πάντως, οι «πράσινοι» έχουν βρει την «χρυσή τομή» με την Μαρσέιγ και περιμένουν την οριστική απόφαση του παίκτη, με την υπόθεση να ξεκαθαρίζει οριστικά τις επόμενες μέρες.