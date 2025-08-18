Παναθηναϊκός: Πρώτη γεύση από Καλάμπρια στο Κορωπί (pics)!

Ολο το πρόγραμμα με το... καλησπέρα! Την πρώτη του προπόνηση με την πράσινη φανέλα και το τριφύλλι στο στήθος πραγματοποίησε τη Δευτέρα στο Κορωπί ο διεθνής Ιταλός άσος, επιβεβαιώνοντας ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση.

Ούτε μία ημέρα ατομικού προγράμματος δεν χρειάστηκε ο Ντάβιντε Καλάμπρια. Ο 28χρονος Ιταλός πλάγιος αμυντικός επιβεβαίωσε μέχρι κεραίας το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του SDNA για τα αποτελέσματα των εργομετρικών του εξετάσεων και μπήκε με το καλησπέρα στα βαθιά, ήτοι στο πλήρες πρόγραμμα προπόνησης της ομάδας το απόγευμα της Δευτέρας στο Κορωπί.

Μία ημέρα μετά την υπογραφή του συμβολαίου συνεργασίας με το τριφύλλι, ο Καλάμπρια έβγαλε δίχως πρόβλημα την προπόνηση της ομάδας επιβεβαιώνοντας ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, τακτική και εξάσκηση στα τελειώματα.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Τζούριτσιτς και θεραπεία ο Γεντβάι.