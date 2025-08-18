TEAMtalk: «Η προοπτική της ΑΕΚ δελεάζει τον Ντέσερς - Είναι πιθανή μια συμφωνία»!

Ο Σιριέλ Ντέσερς αποτελεί σταθερά στόχο της ΑΕΚ για την γραμμή κρούσης και το TEAMtalk έρχεται να επιβεβαιώσει αφενός την θέληση του Νιγηριανού επιθετικού να ντυθεί στα «κιτρινόμαυρα» και αφετέρου, τον πιθανό νέο κύκλο διαπραγματεύσεων που μπορει να υπάρξουν με την Ρέιντζερς για να βρεθεί η χρυσή τομή!

Όπως σας αναφέραμε από χθες, η Ένωση έχει πάντα ως σύμμαχο στην υπόθεση αυτή τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή ο οποίος επί της ουσίας έχει φτάσει εδώ και καιρό σε συμφωνία με την ΑΕΚ. Το εμπόδιο στο να τελειώσει η μεταγραφή, ήταν οι πολύ υψηλές απαιτήσεις της Ρέιντζερς και το γεγονός πως δεν έκανε... πίσω. Με αποτέλεσμα, οι εξελίξεις να παγώσουν και η ΑΕΚ να αποκτήσει τον Γιόβιτς αποφασίζοντας να ξαναπροσπαθήσει για τον Ντέσερς πιο βαθιά μέσα στον Αύγουστο καθώς στόχος των Ριμπάλτα-Νίκολιτς είναι να αποκτηθεί ΚΑΙ ο Νιγηριανός και να σχηματιστεί ένα σούπερ-δίδυμο στην επίθεση.

Η ιστοσελίδα TEAMtalk έρχεται επί της ουσίας να μιλήσει γι’ αυτην την αναθέρμανση, αναφέροντας πως «η επιμονή της AEK δεν έχει μειωθεί και μια συμφωνία ειναι πιθανή». Το ίδιο Μέσο, δε, επικαλείται δικές του πληροφορίες και συμπληρώνει πως «η AEK εξακολουθεί να βρίσκεται σε τακτική επαφή με τους εκπροσώπους του Ντέσερς, πιστεύοντας ότι μια συμφωνία μπορεί να αναβιώσει»! Το ρεπορτάζ εν συνεχεία, επιβεβαιώνει πως ο Ντέσερς είναι ανοιχτός στην μεταγραφή του καθώς η προοπτική της ΑΕΚ τον δελεάζει ενώ καταλήγει αναφέροντας πως η πλευρά της Ένωσης ασκεί νέα πίεση για να τελειώσει η μεταγραφή.

Τέλος από το TEAMtalk κάνουν αναφορά στις προθέσεις της Ρέιντζερς να αποκτήσει έναν σέντερ φορ άλλου τύπου από τον Ντέσερς, με την προϋπόθεση να πουληθεί ο Νιγηριανός φορ, ενώ εκτιμούν επίσης ότι πλην της ΑΕΚ για τιον διεθνή άσο θα μπορούσαν να ενδιαφερθούν ομάδες και από την Ιταλία λόγω προφανώς της παρουσίας που ειχε ο παίκτης στην Κρεμονέζε, πριν μετακομίσει στο Αιμπροξ.