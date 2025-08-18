Η ΑΕΚ έχει γνώση για τις ανάγκες του πρωταθλητισμού

Ο Σταύρος Καζαντζόγλου για όσα πρέπει να κάνει η ΑΕΚ για να είναι όπως πρέπει στην σεζόν.

Ξανά το ίδιο σφίξιμο. Ετσι θα είναι το καλοκαίρι. Οποιον και εάν συναντώ αυτές τις μέρες, δύο είναι τα βασικά θέματα συζήτησης: αν μπορεί να πάρει την πρόκριση η ΑΕΚ και από τα ματς με την Αντερλεχτ και πως μπορεί να εξελιχθεί περισσότερο ο σχεδιασμό της ομάδας. Για το πρώτο, ο καθείς μπορεί να δίνει τις δικές του εκτιμήσεις.

Για το δεύτερο όμως, με δεδομένο μάλιστα πως δεν μπορεί κανείς να μην δει πως σε κάποιον βαθμό πρόκειται για αλληλένδετες διαδικασίες, μπορούμε να κάνουμε κουβέντα με βάση τα δεδομένα που έχουμε ήδη στα χέρια μας.

Ο Ριμπάλτα είπε προ ημερών, ότι για να φτάσει η αλλαγή στην ΑΕΚ όπως την έχει στο μυαλό του, θα απαιτηθεί η τρέχουσα και δύο ακόμα μεταγραφικές περίοδοι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, για μια ομάδα που προσπαθεί να κάνει δύσκολα πράγματα. Με νέο τιμ στον σχεδιασμό, με νέο προπονητή, με παίκτες που κάποιοι εξ αυτών απαιτούν πολύ συγκεκριμένη διαχείριση, κάποιους που δεν βοήθησαν όσο θα έπρεπε βάσει των χρημάτων που λαμβάνουν, ενώ υπάρχουν και εκείνοι που δεν κάνουν.

Πίεση για επιτυχία

Όλα αυτά, με την πίεση να μπει στην τελική φάση του Κόνφερενς Λιγκ, το πλέον ζωτικής σημασίας θέμα για την ΑΕΚ στο ξεκίνημα της χρονιάς. Με ομάδες δύσκολες, που έχουν υψηλότερη βαθμολογία από την Ενωση και που δεν μόνο εύκολο και δεδομένο δεν είναι πως θα περάσεις. Φέτος τουλάχιστον, φαίνεται να έχει υπάρξει πρόοδος σε θέματα νοοτροπίας, καθώς βλέπω μια ομάδα που δεν αντιμετωπίζει με μπλαζέ και αλαζονικό τρόπο τους αντιπάλους της και αντιμετωπίζει την (σκληρή) πραγματικότητα.

Η πίεση εντάθηκε έπειτα από τις προκρίσεις Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, που μετά τον Ολυμπιακό θα έχουν κι αυτοί εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή προοπτική. Η ΑΕΚ δεν μπορεί να μείνει σε ρόλο παρατηρητή για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν. Εστω και αν ως οργανισμός θα πρέπει να ζήσει και με πιθανή αποτυχία, θα είναι βαρύ και πιθανόν ασήκωτο για την ομάδα, που θα πρέπει να μαζέψει τα κομμάτια της και να διεκδικήσει σοβαρά πρωτάθλημα και κύπελλο.

Σωστή εκτίμηση

Έτσι κι αλλιώς, η ΑΕΚ πρέπει να φτιάξει μια καλή ομάδα ανεξαρτήτως των όσων θα συμβούν στα ματς με την Αντερλεχτ. Οπου καλή ομάδα σημαίνει να παίζει πιο καλά από την προηγούμενη σεζόν, όταν στο μεγαλύτερο διάστημα της δεν κατανοήσαμε τι ακριβώς ήθελε να κάνει και έμοιαζε ένα σύνολο καλών παικτών, που δεν βρήκαν σύνδεση. Οι μεταγραφές είναι ένα ρίσκο όπως και να έχει, αλλά η ΑΕΚ οφείλει πρώτιστα στον εαυτό της να δουλέψει καλά και ορθολογικά, κάνοντας και σωστή εκτίμηση ικανοτήτων.

Μένω στο τελευταίο, γιατί θαρρώ πως είναι ένα από τα κλασικά ζητήματα που ταλάνιζαν τον οργανισμό της ΑΕΚ. Ιδιαίτερα όσα συνέβησαν την σεζόν που ακολούθησε την μυθική κατάκτηση του νταμπλ, ήταν απόλυτα ενδεικτικά. Η ΑΕΚ πίστεψε πως θα μπορούσε να βελτιώσει μέσα από την καθημερινότητα και την βελτίωση της ως ομάδα παίκτες που δεν είχαν απλά τρυπήσει το ταβάνι τους, αλλά δεν μπορούσαν να δώσουν τίποτε παραπάνω.

Πρώτα απ’ όλα καλό ποδόσφαιρο

Αυτό θα είναι ένα πρώτο μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδίσουν όσοι συμμετέχουν στον σχεδιασμό της ΑΕΚ. Μετά από τέσσερα επίσημα ματς πρέπει να έχουν καλύτερη εικόνα των δεδομένων αναγκών της ομάδας. Σίγουρα το ρόστερ δεν έχει ολοκληρωθεί και κατά την δική μου εκτίμηση, υπάρχουν ακόμα αρκετά θέματα. Τις απαντήσεις πρέπει να δώσει ο Νίκολιτς, που σίγουρα στο πίσω μέρος του μυαλού του έχει μια ΑΕΚ που δεν θα είναι εγκλωβισμένη στον «ρόμβο» και στις ιδιαιτερότητες των προκρίσεων του σήμερα.

Η ΑΕΚ οφείλει να έχει πρώτο στόχο να παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο. Μέσω αυτού, να φτάσει στην κατάκτηση πρωταθλήματος και κυπέλλου, να διακριθεί στην Ευρώπη, όπως είναι οι παραδοσιακοί στόχοι της ομάδας και δεν χρειάζεται καν να τους ορίζει κάθε χρονιά ο εκάστοτε υπεύθυνος της. Αυτήν την εποχή η κουβέντα γίνεται κυρίως για τα χαφ, αλλά νομίζω πως εκεί η ΑΕΚ είναι καλυμμένη σε σημαντικό βαθμό (ειδικά εάν αποκτηθεί και ένας ακόμα παίκτης), τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά.

Τι χρειάζεται η ΑΕΚ

Τα δύσκολα, που πρέπει να βρει τις λύσεις ο Ριμπάλτα, αφορούν την άμυνα και την επίθεση. Ο Νίκολιτς προσπαθεί να φτιάξει μια νέα ομάδα με παίκτες που βρήκε και δεν έφερε ο ίδιος, αλλά παιχνίδι με παιχνίδι, προσθέτει πινελιές που φέρουν και την δική του σφραγίδα. Στην ρεβάνς με τον Αρη Λεμεσού έφτασε στο μέγιστο των νέων μεταγραφών, έβαλε τέσσερις στο αρχικό σχήμα και έριξε τον Γιόβιτς στο φινάλε.

Η ΑΕΚ μπαίνει σε μια νέα αρχή, έναν νέο κύκλο που είναι πάντα δύσκολος. Κατά την εκτίμηση του Νίκολιτς, είναι αναγκαίοι ένας χαφ και ένας επιθετικός με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Στην δική μου λογική, θα πρέπει να βρεθεί μια ποιοτική επιλογή για τα άκρα, ιδανικά να καλύπτει και τις δύο πλευρές, ένας στόπερ και αναλόγως πως έχει κατά νου το μέλλον της ομάδας, ένας ακραίος επιθετικός ή κάποιος επιτελικός μέσος.