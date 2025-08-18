Ρεάλ Οβιέδο: Προσθήκη εμπειρίας με τον Ερίκ Μπαϊγί στην άμυνα

Την ενίσχυση της αμυντικής της γραμμής ανακοίνωσε επίσημα η Ρεάλ Οβιέδο, καθώς προχώρησε στην απόκτηση του Ερίκ Μπαϊγί.

Ο Ιβοριανός στόπερ, που αποχώρησε πρόσφατα από τη Βιγιαρεάλ, υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους «οβιεδίστας», οι οποίοι θέλουν να παρουσιαστούν όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικοί στη μάχη της παραμονής στη La Liga.

Ο 30χρονος αμυντικός επιστρέφει σε γνώριμα λημέρια, καθώς είχε αγωνιστεί στη Βιγιαρεάλ και στην αρχή της καριέρας του. Στο παλμαρέ του κουβαλά εμπειρίες από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έχοντας φορέσει τις φανέλες των Εσπανιόλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μαρσέιγ και Μπεσίκτας.

Παράλληλα, μετρά 49 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού, αποτελώντας έναν ποδοσφαιριστή με παραστάσεις υψηλού επιπέδου που αναμένεται να δώσει σιγουριά στην οπισθοφυλακή της Οβιέδο.