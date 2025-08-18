Η Ριέκα διέκοψε προσωρινά την εγγραφή νέων μελών λόγω... ΠΑΟΚ!

«Πάγο» έβαλε προσωρινά στην εγγραφή νέων μελών η Ριέκα εξαιτίας την εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΟΚ την προσεχή Πέμπτη (21/8, 21:45).

Συγκεκριμένα, η κροατική ομάδα έλαβε την απόφαση να σταματήσει προσωρινά την εγγραφή νέων μελών στον σύλλογο, που αποτελούσε προϋπόθεση για να προμηθευτεί κάποιος εισιτήριο.

Η συγκεκριμένη κίνηση της Ριέκα βρίσκεται στον απόηχο της απόφασης των Αρχών της Κροατίας, οι οποίες ζήτησαν την απαγόρευση προσέλευσης των οπαδών του ΠΑΟΚ, λόγω της υψηλής επικινδυνότητας που συγκεντρώνει το παιχνίδι.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Αγαπητοί οπαδοί θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από σήμερα δεν είναι πλέον δυνατή η εγγραφή στον σύλλογο μέσω αίτησης και πληρωμής στον IBAN του συλλόγου. Αυτή η επιλογή παραμένει διαθέσιμη αποκλειστικά για παιδιά κάτω των 16 ετών, για τα οποία η εγγραφή είναι δωρεάν.

Για όλους τους υπόλοιπους οπαδούς, μετά τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, η εγγραφή θα είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας ulaznice.nk-rijeka.hr, όπου μπορούν επίσης να αγοραστούν εισιτήρια για τους εντός έδρας αγώνες της HNK Rijeka. Η εγγραφή μπορεί επίσης να ολοκληρωθεί στο ταμείο της HNK Rijeka. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη και την αφοσίωσή σας».