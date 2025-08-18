Γούτας στο SDNA: «Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα ο Παναθηναϊκός από την Σαμσουνσπόρ»

Ο Έλληνας στόπερ Δημήτρης Γούτας, αντιμετώπισε στην πρεμιέρα (9 Αυγούστου) του τουρκικού πρωταθλήματος με τη φανέλα της Γκεντσλερμπιρλιγκί την Σαμσουνσπόρ και καταθέτει την προσωπική του έκθεση για την προσεχή ευρωπαϊκή αντίπαλο του Τριφυλλιού στα play offs του Europa League.

Στους ρυθμούς του πρώτου αγώνα με την Σαμσουνσπόρ το βράδυ της Πέμπτης (21/8) στο ΟΑΚΑ κινούνται στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού.

Οι «πράσινοι» υποδέχονται την τουρκική ομάδα κι έχουν στόχο να πραγματοποιήσουν το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στην League Phase του Europa League.

To SDNA επικοινώνησε με τον Δημήτρη Γούτα που ως (new entry) παίκτης της Γκεντσλερμπιρλιγκί, αντιμετώπισε την Σαμσουνσπόρ στην πρεμιέρα του τουρκικού πρωταθλήματος στις 9 Αυγούστου.

Για την ιστορία η προσεχής ευρωπαϊκή αντίπαλος του Τριφυλλιού επικράτησε με 2-1 μέσα στην έδρα της του συλλόγου στον οποίο αγωνίζεται ο Έλληνας αμυντικός κι είναι ο δεύτερος στη γειτονική χώρα έπειτα απ΄την προηγούμενη θητεία στην Σίβασπορ.

«Δεν θεωρώ πως έχει να φοβηθεί κάτι ο Παναθηναϊκός από την Σαμσουνσπόρ με βάση όσα είδα από το μεταξύ μας παιχνίδι την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ποιοτικά είναι ανώτερος και η γνώμη μου είναι πως έχει περισσότερες πιθανότητες να πάρει την πρόκριση.

Η Σαμσουνσπόρ παίζει καλά στις κόντρα επιθέσεις, δεν δέχεται πολλές φάσεις στην άμυνα και διαθέτει καλούς παίκτες στο μεσοεπιθετικό κομμάτι.

Της αρέσει να έχει την μπάλα στα πόδια, ωστόσο δεν είναι ακόμα έτοιμη για να χτυπήσει στον Παναθηναϊκό…» τόνισε ο Έλληνας στόπερ και πρόσθεσε:

«Με αποτελεσματική κατοχή μπάλας και σπάσιμο του πρέσινγκ ο Παναθηναϊκός θα βρει τις φάσεις για να σκοράρει και να πάρει την πρόκριση.

O Βέλγος φορ, Λάντρι Ντιμάτα (φωτ.) είναι ο πιο επικίνδυνος παίκτης της Σαμσουνσπόρ και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ιδιαίτερη προσοχή.

Η έδρα της («Samsun Yeni 19 Mayis») δεν είχε πολύ κόσμο στο μεταξύ μας παιχνίδι. Πρόκειται για ένα μεγάλο γήπεδο που όταν γεμίζει γίνεται μια…καυτή έδρα».

Όσο για την προσωπική αλλαγή σελίδας και την επιστροφή στην Τουρκία μετά τα δύο χρόνια στην Κάρντιφ και την Αγγλία;

«Σίγουρα πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Όλες οι ομάδες διαθέτουν ποιοτικούς παίκτες στα ρόστερ τους.

Εμείς στα δύο πρώτα ματς παίξαμε καλό ποδόσφαιρο, ωστόσο μας έλειψε το αποτέλεσμα.

Έχουμε καλή ομάδα και θεωρώ πως υπάρχουν όλες οι δυνατότητες να έχουμε μια πολύ καλή παρουσία στο πρωτάθλημα. Από την πλευρά μου θέλω να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό στη νέα μου ομάδα».