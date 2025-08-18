Τότεναμ: «Έδεσε» τον Κριστιάν Ρομέρο ως το 2029

Η Τότεναμ προχώρησε σε μια κομβική κίνηση για το μέλλον της ομάδας, ανανεώνοντας το συμβόλαιο του Κριστιάν Ρομέρο έως το καλοκαίρι του 2029.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής με την Αργεντινή το 2022, που βρίσκεται πλέον στον ρόλο του αρχηγού μετά την αποχώρηση του Σον στο MLS, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο λίγες ώρες έπειτα από την ανανέωση του Τζεντ Σπενς.

Ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός είχε απασχολήσει έντονα την Ατλέτικο Μαδρίτης, χωρίς ωστόσο να υπάρξει επίσημη κίνηση από την ισπανική ομάδα. Η Τότεναμ, από την πλευρά της, δεν έδειξε ποτέ διάθεση να τον παραχωρήσει, με τον νέο τεχνικό των «σπερς», Τόμας Φρανκ, να τον θεωρεί ακρογωνιαίο λίθο του σχεδίου του.

Η συμφωνία αυτή στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα: ο Ρομέρο αποτελεί βασικό στήριγμα της άμυνας και ένας από τους ηγέτες που θα οδηγήσουν την Τότεναμ στα επόμενα χρόνια.