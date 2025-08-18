Παπαδόπουλος: «Δεν γίνεται να σκαρφαλώνει ο τερματοφύλακας για να πάρει την μπάλα και να συνεχιστεί το παιχνίδι»

Φανερά εκνευρισμένος εμφανίσθηκε στις δηλώσεις του ο Έλληνας τεχνικός με την οργάνωση στο γήπεδο του Μακεδονικού.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος μετά την πρόκριση του Λεβαδειακού έσπευσε να δώσει συγχαρητήρια στους παίκτες του, αλλά και να σχολιάσει την κακή οργάνωση που υπήρξε στο γήπεδο της Νέας Ευκαρπίας.

Οι δηλώσεις του Έλληνα τεχνικού:

«Αρχικά θέλω να τονίσω πως δεν γίνεται να παίζουμε αγώνα Κυπέλλου και να υπάρχουν μόνο τέσσερις μπάλες στο γήπεδο. Επίσης δεν γίνεται ο τερματοφύλακας να χρειάζεται να σκαρφαλώσει για να πάρει την μπάλα να συνεχιστεί ο αγώνας.

Από εκεί και πέρα θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου που κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση».