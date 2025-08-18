Στο γήπεδο της Νέας Ευκαρπίας, ο Λεβαδειακός πήρε τη νίκη με 1-2 από τον Μακεδονικό και πέρασε στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι Βοιωτοί είχαν καθόλη την διάρκεια του αγώνα την κατοχή και τις φάσεις, μην αφήνοντας περιθώρια στον Μακεδονικό να κυνηγήσει το παραμικρό (εκτός από ένα γκολ στο τέλος του αγώνα) και κατάφεραν να φύγουν με την πρόκριση.

Ο αγώνας

Με την κατοχή υπέρ του ξεκίνησε ο Λεβαδειακός τον αγώνα, αφήνοντας τον Μακεδονικό σε θέση άμυνας.

Οι Βοιωτοί είχαν κάποιες καλές στιγμές ανά διαστήματα, καθώς είχαν ανοιχτούς χώρους και έβρισαν τρόπο να βρεθεί στα καρέ του Γουναρίδη, ωστόσο δεν κατάφεραν να βάλουν γκολ.

Στην εκπνοή του ημιχρόνου, έγινε και η μεγαλύτερη ευκαιρία έως εκείνη την στιγμή, αφού ο Γκούμας σούταρε ένα δυνατό πλασέ από το ύψος της μεγάλης περιοχής, όμως η μπάλα για εκατοστά κατέληξε άουτ.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Βοιωτοί είχαν την ίδια εικόνα, με τον Μακεδονικό να είναι πλήρως σε θέση άμυνας.

Μάλιστα ο Λεβαδειακός είχε καλές στιγμές με τον Μπάλτζι στο 60' και στο 70' με τα δύο σουτ που επιχείρησε να βρίσκουν στο δοκάρι της εστίας του Γουναρίδη.

Στο 78' Λαγιούς εκμεταλλεύτηκε την σέντρα από αριστερά και έκανε από κοντά το 0-1 στο 78', αφού δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον αντίπαλο τερματοφύλακα, και έδωσε στην ομάδα του σκορ πρόκρισης.

Ο Λεβαδειακός συνέχισε το πρεσινγκ και μετά το γκολ με τους παίκτες του Μακεδονικού να μην έχουν τις αντοχές να ακολουθήσουν αυτό τον ρυθμό και ανέμεναν για κάποια αντεπίθεση, αλλά η άμυνα των Βοιωτών ήταν σωστά τοποθετημένη.

Ο Λιάγκας με καρφωτή κεφαλιά στο 86' από κοντά έκανε το 0-2 για τους Βοιωτούς και κλείδωσε την πρόκριση για την ομάδα του.

Δύο λεπτά αργότερα ο Μακεδονικός κατάφερε και μείωσε σε 1-2 με τον Νίκο Νικόλαο, μετά από ένα πανέμορφο σουτ που κατέληξε στο αριστερό παράθυρο της εστίας του Άνακερ.

Το σφύριγμα της λήξης βρήκε τον Λεβαδειακό να φεύγει από το γήπεδο της Ευκαρπίας με το 1-2 και την πρόκριση.

Μακεδονικός (Παπαβασιλείου): Γουναρίδης, Χασανόγλου, Τσουκάνης, Σαραγιώτης, Θωμαΐ, Καραμπέρης, Κωτέλης, Νούλας, Καλαϊτζής, Αλτιντζής, Καπετάνος

Λεβαδειακός (Παπαδόπουλος): Άνακερ, Τσάπρας, Λιάγκας, Άμπου Χάνα, Βήχος, Κώστη, Τσόκαϊ, Μπάλτζι, Παλάσιος, Γκούμας, Όζμπολτ